El calvario de Lorenzo Santolino en la etapa 1 del Dakar con 3 fuertes caídas: "Se me ha dado la vuelta la moto por completo"

Antes de empezar, todos los pilotos del Rally Dakar esperaban un inicio de carrera muy duro. Y ninguno de ellos se equivocaba. Ya desde la prólogo, ganada en motos por Edgar Canet y en coches por Mattias Ekström, se demostró que este Dakar iba en serio desde los primeros kilómetros.

Si esos metros iniciales de calentamiento ya sorprendieron por la velocidad con la que se completaron, la segunda jornada, etapa 1 de manera oficial, ha dejado también un gran espectáculo en todas sus vertientes. Por un lado, la bonita navegación, tal y como la han definido pilotos como Lorenzo Santolino. Y por otro, la enorme cantidad de piedras que han puesto en riesgo los neumáticos y las mecánicas.

Precisamente, el salmantino ha sido uno de los grandes damnificados del día en la categoría de motos. Y es que a pesar de que se encontró en muy buena sintonía con el roadbook, sin perderse ni una sola vez incluso cuando tuvo que abrir pista, sufrió hasta tres fuertes caídas. Tanto es así que hasta se le abrieron los dos airbags con los que iba equipado en los dos primeros golpes.

Dakar a la contra

Nada más llegar a la línea de meta, un dolorido Lorenzo Santolino nos hacía un resumen de cómo había ido la primera etapa en la que, a pesar de los accidentes, consiguió entrar en el Top20 con una pérdida de alrededor de solo 17 minutos: "No ha sido fácil, la verdad que me ha costado un poco".

'Loren' está teniendo un Dakar complicado más allá del recorrido, y es que el 'Coyote de Guijuelo' ha llegado al inicio de la prueba recuperándose de una fractura en un dedo del pie. Por eso, quería ir de menos a más, intentando evitar justo lo que hoy ha tenido por partida triple, otra dura caída.

El arranque del día fue bien, a pesar de que tuvo que abrir pista: "Muy bonita, inicio en cañones. Bastante arenoso. Después un sector del kilómetro 50 al 70 con mucha piedra, sinuoso, bastante difícil de navegar. La verdad que el roadbook me ha gustado mucho, muchas referencias, ha estado muy bien. No he tenido ningún error de volver hacia atrás en todo el día, que yo creo que es importante".

Santolino ha dado una lección de navegación, la cual ha evitado también una pérdida de tiempo mayor: "A partir de ahí ya me ha cogido Nacho. He tenido una caída en el kilómetro 10. La verdad que iba intentando salir con cautela, no caerme, sabía que Nacho venía detrás, que con el ritmo de él antes o después me cogería, así que iba tranquilo".

Sin embargo, a partir de ahí empezó el calvario: "En un río un poco rápido he perdido la rueda de delante, me he caído sin consecuencias, pero se me ha saltado el airbag, me he llenado de arena las manos y las gafas. Me he levantado con calma, me he limpiado bien, he seguido, pero he perdido un minuto y algo".

Tras esa primera caída y esa pérdida de tiempo, Cornejo llegó por detrás y cazó a 'Loren': "Después Nacho me ha contactado, como decía, en el kilómetro 50, hemos ido juntos hasta el 90 más o menos, pero ahí las pistas estaban muy rotas del agua, muy rápidas y se quedaba el polvo muchísimo. Iba como a unos 30 segundos, quería ir más cerca para intentar conseguir estar en la zona de bonus, pero era demasiado peligroso, no conseguía. Así que creo que he mantenido esa distancia más o menos hasta el kilómetro 150":

Primeras caídas, primeras consecuencias​

Pero a partir de ahí llegó el momento más crítico con dos nuevas caídas en apenas 300 metros. "Luego me he vuelto a caer en una zona de piedras, intentando acortar un poco la pista. La verdad que se me ha ido de golpe la moto de lado, me he caído, se ha vuelto a saltar el airbag. Después la verdad que no quería volverme a caer porque ya habían explotado las dos descargas".

"A los 300 metros, intentando colocar el roadbook, que se me había movido de kilometraje, he debido coger una piedra, una placa o algo, que se ha girado y ha dado la vuelta entera a la moto. Otra vez me he vuelto a caer". Para ese momento, el día se había torcido por completo para un Santolino que se dedicó a sobrevivir.

Lorenzo Santolino durante el Dakar 2026. Imagen cedida

"A partir de ahí la verdad que no me he encontrado muy reactivo en la moto, es como que iba de pasajero. En las zonas técnicas es como que la cabeza quiere hacerlo, pero el cuerpo no va al mismo ritmo, sobre todo en las zonas de piedras, en las zonas donde normalmente voy bien. Veo la trazada, quiero hacerlo, pero no tengo esa confianza. En las zonas rápidas la verdad que más o menos bien".

"Después venían ya zonas rápidas hasta el refuelling y después había zonas que se veía la traza de Nacho, otras que no mucho, siempre siguiendo la navegación. La verdad que me ha gustado mucho la navegación y el roadbook. En ese sentido me lo he pasado bien, pero falta ese punto de estar en modo competición, modo reactivo a nivel físico sobre todo. En cuanto al resto, la verdad que bien".

"Creo que Nacho ha metido bastante tiempo, por detrás no me ha cogido nadie más. No sé cómo habrá ido la clasificación, pero lo importante es seguir día a día y la clasificación ya la veremos más adelante". Finalmente, Cornejo consiguió casi 4 minutos de bonificaciones que le auparon al sexto puesto de una etapa que volvió a ganar Edgar Canet tras una penalización a Ross Branch por exceso de velocidad. Santolino, por su parte, fue 19º y consiguió casi un minuto de bonificaciones.