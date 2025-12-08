Muere Enzo Badenas, piloto de 17 años, tras sufrir un accidente en un entrenamiento de motocross en Castellón

El motociclismo español vive una jornada de profundo dolor. Enzo Badenas, un prometedor piloto valenciano de apenas 17 años, perdió la vida este domingo tras sufrir un grave accidente durante una sesión de entrenamiento privado en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en la provincia de Castellón.

La noticia ha conmocionado al mundo del motocross, que despide a una de sus jóvenes figuras más brillantes. El suceso ocurrió cuando el piloto, natural de Gandía, se preparaba en las instalaciones castellonenses.

Aunque no han trascendido los detalles específicos sobre cómo se produjo el siniestro, el desenlace ha sido fatal para un deportista que representaba el futuro del motocross nacional.

Badenas, nacido el 24 de enero de 2008, había construido una carrera meteórica en el mundo de las dos ruedas. Su talento quedó patente cuando conquistó el Campeonato de España de 85cc, un logro que le abrió las puertas del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) del Circuit Ricardo Tormo en 2023.

Allí perfeccionó su técnica y maduró como piloto, acumulando podios y victorias que confirmaban las altas expectativas depositadas en él.

Su progresión no pasó desapercibida para los técnicos de la Federación, que le convocaron para defender los colores de la selección española de motocross.

El joven competidor participó en pruebas del Campeonato de Europa, midiendo su velocidad contra los mejores pilotos del continente y demostrando que su nombre merecía estar entre la élite del motocross europeo.

La noticia del fallecimiento ha generado una oleada de condolencias desde todos los estamentos del motociclismo. El Circuit Ricardo Tormo, donde Badenas entrenaba habitualmente, emitió un comunicado oficial manifestando su consternación:

"El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles".

La Generalitat Valenciana también se sumó a las muestras de dolor, transmitiendo sus condolencias a través de sus canales oficiales.

La tragedia ha recordado los riesgos inherentes al motocross, una disciplina que combina velocidad, técnica y valentía, pero que también expone a los pilotos a situaciones de alto peligro incluso durante los entrenamientos.

Enzo Badenas deja un vacío imposible de llenar entre quienes le conocieron. Compañeros, entrenadores y rivales coinciden en destacar no solo su capacidad sobre la moto, sino también su carácter y dedicación. Su trayectoria, truncada de forma dramática, permanecerá como testimonio de una pasión absoluta por el motociclismo y del precio que a veces se paga por perseguir los sueños a máxima velocidad.

El motor español pierde así a uno de sus talentos emergentes, un joven que había demostrado tener todo lo necesario para llegar a lo más alto.

Su memoria perdurará en cada vuelta de sus compañeros, en cada trazada del Circuit Ricardo Tormo y en el recuerdo de todos aquellos que vieron en él a un campeón en ciernes