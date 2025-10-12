La fina línea que puede decidir la carrera de Jorge Martín: "Si no arriesgas, no ganas y si arriesgas de más, puedes perderlo todo"

Jorge Martín, en el garaje de Aprilia durante el GP de Austria. Europa Press

Jorge Martín no tendrá un buen recuerdo de su primera temporada en Aprilia. Dejó el equipo satélite Pramac para irse a un equipo oficial y desde la pretemporada estableció una extraña relación con las lesiones que le han condicionado en la lucha por defender el campeonato del mundo.

Después de haberse perdido 10 de los 18 grandes premios que se han celebrado hasta la fecha, por la cabeza de Martinator ya solo está terminar esta temporada y empezar de cero la próxima.

EL ESPAÑOL ha hablado con Juan Carlos Álvarez, coach deportivo que ha desvelado cómo se debe trabajar con un piloto que está inmerso en el calvario de las lesiones y que se ha visto incapaz de defender la corona de campeón que tanto le costó ganar el año pasado.

Jorge Martín hablando con sus ingenieros en el box de Aprilia. Europa Press

El también director del Máster Coaching y Psicología Deportiva UNIR ha dado las pautas que debe dar un profesional en estos casos para que un piloto de la talla de Jorge Martín pueda hacer frente al miedo que le pueden suponer las caídas y volver a encontrar la velocidad para ganar.

¿Cómo se trabaja con los pilotos de MotoGP? ¿Cuáles son las diferencias con respecto a los futbolistas?

Bueno, cambian determinados aspectos. En el deporte de élite hay unas variables comunes: la presión, el aspecto mediático, el afán de resultados, porque si no obtienes lo máximo, parece que ya no vales.

En el motociclismo y el deporte motor te juegas la vida, en fútbol puedes lesionarte pero no corres tanto riesgo. Así que la gestión emocional, el autocontrol, la resiliencia ante las caídas y lesiones, es diferente.

Un piloto como Jorge Martín que ha tenido siempre la victoria entre ceja y ceja, y ahora vive un calvario con las lesiones, ¿qué métodos se pueden emplear con él?

El peso recae en él porque no puede diluir el error o la responsabilidad. En estos deportes, la presión es extrema, porque estás expuesto a un accidente. Cuando te caes, todas las expectativas se derrumban. Gestionar eso requiere mucha resiliencia, saber que esto es un deporte de caídas, levantarte, sufrir y volver a competir, incluso lesionado, salvo que el médico diga que debes parar.

Gestionar eso requiere autocontrol y autoconfianza muy grande, pero hay un umbral. Esa autoconfianza es clave, pero hay que medir y dosificar el cuidado para no arriesgar demasiado, porque si te lesionas puedes perder la temporada, el mundial, y no tienes equipo que te sustituya.

Jorge Martín, en el box de Aprilia Europa Press

¿De qué puede influir esa gestión emocional en el resultado en pista?

El psicólogo ayuda a que tomes conciencia de tus puntos fuertes, te centres en lo bueno, evites centrarte en el riesgo o los problemas, ni los temas mediáticos. El coach ayuda a focalizarse en el rendimiento, a minimizar o evitar las distracciones e interferencias del entorno.

¿La probabilidad de que Jorge Martín pierda confianza tras tantos caídas y lesiones?

Sí, es más probable. Cuando ves que has hecho todo y has arriesgado sin éxito, dudas. ¿Arriesgo y me lesiono de nuevo o soy conservador y no tengo resultados? En estos casos yo recomiendo entrenamiento progresivo: ir asentando confianza, adecuarse a la moto, controlar el riesgo y obtener resultados de forma escalonada.

¿Cómo se le puede hacer ver que el proceso es más importante que el resultado?

El proceso tiene fases, no se puede pasar de 0 a 100 como en la moto; el rendimiento y mentalidad personal llevan su tiempo. Hay que fijar hitos, etapas previas, objetivos realistas. No forzar al máximo desde el primer momento; consolidar la confianza y dominar la moto, y luego ir avanzando de forma progresiva en el rendimiento.

¿Cómo se trabaja el bloqueo mental tras caídas continuas desde el coaching?

Afecta mucho. Hay que hacer ver que no se trata de darlo todo de golpe, sino dosificar mental y emocionalmente, darlo todo cuando tienes control absoluto de la situación y de la moto, y luego arriesgar un poco más.

No hacerlo con ansia de tener resultados ya, sino abstraerse del entorno y centrarse en dominar la moto. El proceso consiste en adquirir dominio, luego ir un poco más.

La mente puede jugar a favor o en contra: crees que puedes, pero física y emocionalmente necesitas readaptación. Hay que hacer ver al deportista que necesita tiempo y aclimatación, no precipitarse ni pensar sólo en resultados.

¿Qué señales muestran que un piloto puede necesitar ayuda psicológica o un reajuste emocional?

Existen varias señales: ambición desmedida sin realismo del estado actual (físico y emocional), problemas emocionales personales que influyen (pareja, familia, distracción por redes sociales), falta de confianza tras caídas o porque la moto no va bien, o el síndrome del impostor de pensar que se logró algo por suerte y no por méritos propios.

Jorge Martín, tras caerse en Spa. Europa Press

¿Cuáles son las estrategias para poder transformar su racha de caídas en una oportunidad de crecimiento?

La principal es reforzar la confianza, recordarle al piloto en sus mejores condiciones lo que es capaz de hacer. No enfocarse en el resultado, sino en el rendimiento y en el proceso. Reconectar con su mejor versión, trabajar para que salga, relativizar las lesiones y las caídas como parte de la carrera de un deportista de alto nivel, aprender de esa situación y tener paciencia para ir paso a paso.

¿Qué diferencia hay entre campeones que resuelven la crisis y los que se quedan estancados?

Un campeón debe creer más de lo que es. Debe visualizar lo que puede llegar a ser, soñar y conectar con el futuro posible. Los que se quedan estancados se centran en las limitaciones, los obstáculos y lo que ha ido mal; el campeón visualiza las posibilidades y eso le da energía para avanzar. La diferencia está en la visión que tienen del futuro y cómo se reconectan con ella.