Red Bull le abre las puertas de la Fórmula 1 a Álex Palou para ser el nuevo compañero de Max Verstappen el año que viene

Cuando todo hacía indicar que Cadillac sería la única escudería que agitaría el mercado de la Fórmula 1, Red Bull ha entrado en escena en busca de un nuevo compañero para Max Verstappen.

Las apuestas por Liam Lawson y Yuki Tsunoda han resultado decepcionantes y la marca austriaca quiere dar un golpe encima de la mesa con Álex Palou, el tetracampeón de la IndyCar.

El dominio aplastante del piloto español en una competición de automovilismo que nada tiene que ver con la Fórmula 1 ha despertado el interés de uno de las escuderías más importantes, así lo asegura Indystar.

La información que ha publicado este lunes el rotativo estadounidense con sede en Indianápolis, ha citado fuentes conocedoras de las conversaciones que habrían expresado un supuesto interés del equipo austríaco en Álex Palou.

No obstante, este mismo medio expone que tanto el propio piloto, como el representante del piloto, Roger Yasukawa, incluso su equipo, Chip Ganassi Racing, habrían negado la existencia de dichas conversaciones.

Las opciones de Palou

Álex Palou es uno de los mejores talentos que hay fuera de el 'Gran Circo' a día de hoy, lo que debería suponer un argumento de peso para que las escuderías valorasen su contratación.

De hecho, Mario Andretti, campeón del mundo en 1978 se deshizo en elogios en el verano del año pasado cuando confesó estar convencido de que "Palou sería competitivo en Fórmula 1".

Sin embargo, lo cierto es que Palou ya no tiene la mente puesta en la Fórmula 1. En ningún momento llegó esa oportunidad y no la espera tampoco.

A sus 27 años el tiempo no corre a su favor puesto que no entraría a formar parte de la parrilla como rookie y su experiencia en la IndyCar presumiblemente no le vale en el 'Gran Circo'.

🚨 Red Bull have expressed their interest in signing 4 time IndyCar champion Alex Palou as Max's teammate for 2026 as per @indystar



[https://t.co/j6Gub2S718] pic.twitter.com/zLecPKDHVh — RBR Daily (@RBR_Daily) August 25, 2025

"Hay diferentes vías en el mundo del motorsport, pero para estar en la Fórmula 1 solo hay una, que pasa por competir en las categorías inferiores, F2 y F3. Y luego la vía de Estados Unidos es muy diferente", exponía en una entrevista concedida al diario Sport.

"Tenemos carreras en circuitos ovales y eso en la Fórmula 1 no sirve de nada porque a priori no puedes trasladar esos conocimientos a la Fórmula 1 ni a ningún campeonato europeo", zanjaba.

Su idilio con la IndyCar

Alejado de los rumores, Álex Palou está a una carrera de terminar una temporada de la IndyCar en la que se ha llevado la victoria en ocho citas y además ha escrito un nuevo capítulo en la historia del automovilismo.

Con 7 triunfos hasta Iowa, se unió a figuras como A.J. Foyt, Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya y Sébastien Bourdais, y marcó la mejor cifra de victorias en una temporada desde 2007. Además, igualó a Ryan Hunter-Reay con 18 triunfos en su carrera.

A sus 28 años, el español sumó su tercer campeonato consecutivo y el cuarto en cinco temporadas, entrando en un grupo de leyendas como Ted Horn, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti, los únicos en lograr tres títulos seguidos.