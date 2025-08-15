Gran Premio de Austria de MotoGP: horario y dónde ver por TV el sprint y la carrera

Marc Márquez traza un viraje bajo la lluvia, en el circuito alemán de Sachsenring. Reuters

El campeonato de MotoGP regresa con fuerza tras cuatro semanas de descanso veraniego, preparándose para una emocionante segunda mitad de temporada en el emblemático Red Bull Ring.

La decimotercera prueba del calendario 2025 marca el reinicio de la competición en el deporte de las dos ruedas, con Marc Márquez llegando como el líder indiscutible y destacado.

Marc Márquez ha dominado completamente el panorama de MotoGP en 2025. En su primera temporada como piloto oficial de Ducati, el catalán ha demostrado un rendimiento extraordinario que incluso supera sus estadísticas de la legendaria campaña de 2019.

Con 381 puntos y una ventaja de 120 puntos sobre su hermano Álex, Marc está batiendo todos los récords de dominio en la categoría reina.

Las cifras del ocho veces campeón del mundo son simplemente espectaculares: 8 victorias en carreras principales y 11 triunfos en carreras sprint de las 12 celebradas hasta ahora.

Si logra el título en 2025, Marc Márquez igualará los siete títulos de Valentino Rossi en la categoría reina, alcanzando los nueve mundiales en total y quedando a solo seis del récord absoluto de Giacomo Agostini.

Marc Márquez celebra su victoria en el GP de la República Checa 2025 Reuters

Además, podría establecer dos marcas históricas: la mayor diferencia de puntos con el segundo clasificado y el título asegurado con más Grandes Premios por disputar.

Horario del Gran Premio de Austria de MotoGP 2025:

Viernes 15 de agosto

Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Sábado 16 de agosto

Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas



Moto3 | Q1: 12:50 horas

Moto3 | Q2: 13:15 horas

Moto2 | Q1: 13:45 horas

Moto2 | Q2: 14:10 horas

MotoGP | Carrera al Sprint: 15:00 horas



Domingo 17 de agosto

MotoGP | Warm Up: 09:40 horas

Moto3 | Carrera (19 vueltas): 11:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 14:00 horas

¿Dónde ver por TV el Gran Premio de Austria 2025 de MotoGP?

El Gran Premio de Austria 2025 de MotoGP se podrá ver por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la plataforma DAZN. También se podrá ver por la plataforma MAX. Además, EL ESPAÑOL realizará una cobertura de lo que suceda en el Red Bull Ring.