Álex Palou, a un paso de la historia en la IndyCar: Portland, un viejo conocido para levantar la cuarta corona

Álex Palou se encuentra ante una oportunidad única: conquistar su cuarto título de la IndyCar en solo cinco temporadas.

El piloto catalán, que ya ha inscrito su nombre en la historia del automovilismo estadounidense, tiene la ocasión de sellar en Portland una temporada dominada con una autoridad tan aplastante que ha dejado sin argumentos a quienes aún dudaban de su grandeza.

Con 590 puntos en su casillero, Palou llega a Portland con una ventaja de 121 sobre Pato O'Ward. Si tras la carrera del domingo mantiene una renta mínima de 108 unidades, el español será campeón con dos fechas de antelación.

Las combinaciones que le aseguran la corona son múltiples, pero él prefiere no hacer cálculos: "El objetivo es ganar el campeonato, no volvernos locos", sentenció con naturalidad en la previa.

El 2025 de Palou ha sido sencillamente sensacional. Ocho victorias en catorce carreras, un rendimiento aplastante y una capacidad estratégica sobresaliente lo han convertido en un referente indiscutible de la categoría.

Su triunfo en Laguna Seca, donde volvió a subirse a lo más alto del podio tras unas carreras sin victoria, fue el impulso definitivo antes del asalto en Portland.

El español no solo ha vencido. Ha arrasado. En una categoría donde la igualdad mecánica obliga a exprimir al máximo el talento del piloto, Palou ha demostrado ser el más completo: rápido, inteligente, certero en las decisiones y frío bajo presión.

Portland, escenario fetiche

El Portland International Raceway no es un circuito más en el calendario. Es, quizá, el trazado donde Palou se siente más cómodo.

Allí logró su primera pole en la categoría (2021), y en esa misma edición firmó una remontada histórica tras caer al 17.º puesto en la salida. Terminó ganando. En 2023 repitió victoria y selló allí su segundo título.

Dos victorias y un segundo puesto en cuatro participaciones hacen de Portland un bastión para el español. El trazado, de 3,1 kilómetros y 12 curvas, permite adelantamientos, pero también premia la estrategia y la gestión de neumáticos.

Precisamente, dos de los puntos fuertes del piloto de Chip Ganassi. Él lo sabe: "La velocidad es crucial, pero el desgaste de neumáticos y la estrategia también serán clave", avisó.

Palou no se esconde. Quiere ganar. Podría especular, correr con la calculadora en la mano y sellar el campeonato con un resultado conservador.

Pero esa no es su forma de competir. "No vamos a mirar qué hace Pato. Vamos a centrarnos en nosotros y en intentar ganar. Si ganamos, el título es nuestro", expresó con claridad.

Esa mentalidad recuerda a los grandes campeones de la historia. La victoria como objetivo, no como consecuencia. Un planteamiento que lo ha llevado a liderar vueltas, firmar poles y marcar el ritmo de carrera con una solidez insultante.

Álex Palou celebra su victoria en la IndyCar. DHLUS

Una carrera por la historia

Si el domingo se impone, no solo logrará el campeonato. También dará un paso más hacia otro récord: el de más victorias en una misma temporada. Solo A.J. Foyt (1964) y Al Unser (1970) alcanzaron las diez. Palou ya suma ocho. Tiene Portland y dos óvalos más por delante.

Además, el catalán igualaría los cuatro títulos de Dario Franchitti, y quedaría a solo dos de Scott Dixon, su compañero de equipo y líder histórico con seis coronas. Tres títulos consecutivos, como los que logró Franchitti o Bourdais, lo colocarían en una categoría reservada para los elegidos.

El dominio de Palou ha reabierto el eterno debate sobre su posible salto a la Fórmula 1. Pilotos como Pedro de la Rosa ya lo dijeron: "Pedazo de piloto se está perdiendo la F1". Y tras su victoria en las 500 Millas de Indianápolis, los elogios no han parado. "Se acaban los adjetivos", escribió Dani Juncadella.

Pero la F1 parece seguir con los ojos cerrados. James Vowles, jefe de Williams, lo descartó por no querer pagarle salario de 'rookie'. Palou respondió con hechos.

Zak Brown sí lo quiso, aunque el conflicto contractual con Ganassi lo impidió. Hoy, Palou está más allá de esa pelea. Lo dejó claro: "Si me llaman, bien. Si no, ya estoy muy bien donde estoy".

Y no es una pose. El catalán construyó su camino fuera del viejo continente, convencido de que su talento merecía volar.

En la IndyCar encontró el escenario ideal para demostrarlo. Hoy lo reverencian en Estados Unidos y lo reclaman en Europa. Pero él mantiene la puerta entornada. Solo la abriría por una gran oportunidad.

Alex Palou con su casco para disputar el IMSA

Cómo y cuándo verlo

La carrera del domingo 10 de agosto puede marcar un antes y un después en la historia del automovilismo español.

A las 21:00 (hora peninsular española), Palou saldrá a pista con la posibilidad real de coronarse por cuarta vez. El evento se podrá seguir a través de Movistar+, en una prueba de 110 vueltas donde cada punto puede ser decisivo.

Los horarios del fin de semana son los siguientes: viernes 8 de agosto: Libres 1 (23:30 h), sábado 9 de agosto: Libres 2 (18:00 h) y Clasificación (20:30 h) y el domingo 10 de agosto: Práctica final (02:30 h) y Carrera (21:00 h)

Gane o no en Portland, Álex Palou ya ha cambiado para siempre la percepción del talento español en las categorías de monoplazas fuera de Europa. Ha ganado con inteligencia, ambición y constancia. Y este domingo puede inscribir su nombre entre los más grandes de la historia de la IndyCar.

Mientras el paddock europeo sigue mirando hacia otro lado, Palou acumula victorias, títulos y récords. Su camino no ha sido el más fácil, pero ha sido el más auténtico. Y ahora, con la historia a tiro, está preparado para dar el golpe final. Portland lo espera. La leyenda continúa.