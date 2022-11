Otmar Szafnauer responde a Fernando Alonso por las averías del coche '14': "No buscamos la fiabilidad"

Alpine se ha convertido en un auténtico polvorín en las últimas semanas. Fernando Alonso no ve la hora de terminar su vinculación con su actual equipo mientras en la escudería gala no paran de protagonizar un ridículo tras otro. El último se pudo vivir en el Gran Premio de México.

El asturiano estaba haciendo una carrera impecable. Era séptimo clasificado, el primero del resto del mundo tras Red Bull, Mercedes y Ferrari. De hecho, por momentos incluso llegar a rodar en tiempos cercanos a los de Charles Leclerc. Sin embargo, cuando todo iba sobre ruedas y el Alpine tenía un ritmo de carrera perfecto, un cilindro del A522 del español se averió, lo que provocó una pérdida de rendimiento gradual del monoplaza.

Alonso estuvo durante 20 vueltas pasando un auténtico calvario hasta que el motor de su Fórmula 1 dijo basta y le terminó dejando tirado. Se pudo ver la frustración de un Fernando que está viviendo una auténtica pesadilla. Por ello, tras el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Alonso no dudó en señalar a su equipo asegurando que siempre se avería el monoplaza número 14.

El entorno del bicampeón calcula que la pérdida de puntos esta temporada por malas decisiones con la estrategia, por averías o por sanciones podría rondar los 65 o 70 puntos. Es decir, sería doblar su tanteador. Estas palabras señalando un cierto maltrato hacia sus intereses han escocido y mucho en Alpine, especialmente a su jefe de equipo, Otmar Szafnauer.

El líder de la escudería ya pidió perdón a Alonso después del Gran Premio mientras su compañero, Esteban Ocon, se quejaba de los desplantes del asturiano y de que este dejara caer que hay un trato de favor hacia él. Ahora, Otmar ha vuelto a hablar de esta circunstancia y ha intentado explicar lo que sucede en Alpine. Desde la temporada pasada, en la escudería francesa se apostó por desarrollar al máximo la unidad de potencia ante el miedo por la congelación de la FIA. Eso provocaba que se perdiera fiabilidad. Algo que podría resultar hasta lógico si el motor de Alpine no fuera el quinto de la parrilla.

Las explicaciones de Otmar

Así lo explica el propio Szafnauer en el portal especializado Race Fans: "Fue una decisión que se tomó antes de que yo llegase aquí, pero siento que es lo correcto. Teníamos que ganar rendimiento en la unidad de potencia antes de la congelación, hemos apretado en ese aspecto para mejorar e ir evolucionando en fiabilidad, pues la FIA sí que deja trabajar en ese aspecto".

"No sabemos olvidar que no hemos hecho un motor poco fiable a propósito, pero en caso de tener que equivocarse en un aspecto, es mejor ahí. Tenemos que apretar el área del rendimiento ahora mismo, ya que no vamos a poder evolucionar en ese aspecto hasta 2026".

Por último, Otmar habla sobre el polémico Gran Premio de México: "La carrera iba como la habíamos planeado, al contrario que otras veces. Acertamos con la estrategia y todo fue bien hasta que Fernando tuvo ese problema con los cilindros que le obligó a detener el coche. Intentamos que llegase a meta, pero no fue posible. Sabíamos que iba a ser complicado tener que gestionar las temperaturas y los frenos, llegó a ir un segundo por vuelta más lento".

