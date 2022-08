Los planes de Mercedes: niegan el contacto con 'Checo' Pérez y siguen confiando en Hamilton

El director de Mercedes, Toto Wolff, ha aprovechado el parón veraniego en el Mundial de Fórmula 1 para hacer repaso de su equipo y dejar algunas píldoras sobre sus planes para el año que viene.

Se había especulado con la posibilidad de que llegara a la escudería alemana el mexicano 'Checo' Pérez, actualmente en Red Bull. "Es una completa tontería, nunca he llamado a Sergio Pérez, es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto", manifestó Wolff, negando las opciones de fichar al mexicano.

Tanto es así, que Toto Wolff es consciente de que el proyecto gira entorno al siete veces campeón de la F1 Lewis Hamilton: "Lewis y yo, incluso ante un escenario menos alentador como el inicio de esta temporada, siempre estamos alineados en querer intentar mejorar las cosas y en querer estar juntos el próximo año".

Lewis Hamilton y Toto Wolff Reuters

De hecho, el propio Wolff espera que Hamilton se quede más años en Mercedes: "Desde hace un par de meses nos decíamos que podíamos seguir tal vez 5 o 10 años. Así que nada del rumor sobre Checo Pérez es cierto".

Además, el jefe del equipo ha hablado sobre lo doloroso que fue perder el pasado Mundial tanto para él como para Hamilton en la última carrera frente al Red Bull de Verstappen. "Al principio, como para todos nosotros, no fue fácil aceptar la realidad, ciertamente no es una experiencia agradable", apunta Wolff.

Por otra parte, añade que "después de las primeras carreras (Hamilton) recuperó su espíritu, estaba totalmente concentrado en llevar este coche a lo alto, e incluso cuando pasamos días muy difíciles, siempre fue la persona más positiva del equipo".

Aún así, Wolff ya mira hacia delante y reconoce el mérito de Verstappen en 2021: "Pienso en ello cada día. Pero acepté que Max ganó el campeonato, porque es un campeón que se merece lo que ha logrado".

De hecho, el propio Wolff reconoce los valores de deporte y considera que fueron esos mismos principios los que le hicieron enamorarse del deporte: "Tengo valores importantes como la justicia, y sobre todo la justicia deportiva, y de ahí nació mi amor por el deporte".

Hamilton, abatido tras Abu Dabi

Hamilton también recordaba lo sucedido en Abu Dabi en una entrevista para Vanity Fair hace unas semanas. Desde que iba primero y Verstappen, que se acercaba, no terminaba de dar caza al inglés en las vueltas finales. Pero ocurrió el milagro... para el de Red Bull. Todo empezó cuando ocurrió el accidente de Latifi: "Mis peores temores empezaron a cobrar vida", dice el de Mercedes sobre aquel momento.

Bajo el caso, con la carrera neutralizada tras el Safety Car, Hamilton le daba vueltas a todo: "Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no". Estaba rozando su octavo título de la Fórmula 1 y era incapaz de pensar que en la pista se lo quitarían. Y ocurrió.

Cuando cruzó la meta detrás de Verstappen, no se lo podía creer. Estaba totalmente abatido, como reconoce en la entrevista: "Fue uno de los momentos más duros, diría yo, que he tenido en mucho, mucho tiempo", reflexiona el piloto inglés.

