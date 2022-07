La Fórmula 1 alucina con el desastre de Ferrari en el GP de Francia: "¿Estaban todos locos en el equipo?"

El Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard ha dejado muchas polémicas abiertas. Las más importantes, eso sí, están en el muro de Ferrari. Muchos todavía no entienden las decisiones que tomaron los italianos, especialmente en el caso de Carlos Sainz. El piloto español salió 19º y tras una brillante remontada consiguió llegar al quinto puesto en una carrera que ganó Max Verstappen.

Sin embargo, el madrileño llegó a estar peleando incluso por el podio. Hasta la tercera plaza llegó cuando consiguió adelantar a Russell y 'Checo' Pérez en pista. Pero a Ferrari le entró miedo de ir al ataque y decidieron mandar parar al español en la recta final de la prueba. Eso provocó que volviera a salir noveno y que tuviera que remontar otra vez, aunque no le dio tiempo a pasar de la novena posición.

Sin embargo, esta no fue la única mala noticia para ellos, ya que la primera vino con el accidente de Leclerc cuando lideraba la prueba: "Creo que Leclerc se apresuró a asumir la culpa del incidente. Simplemente yo no creo que fuese su culpa, ni siquiera estaba conduciendo al límite, estaba ahorrando goma en ese momento de la carrera".

Esto dice Nico Rosberg, campeón del mundo con Mercedes y habitual analista de las carreras: "Sólo puedo pensar que pueden haber coincidido dos circunstancias diferentes. Primero, una ráfaga de viento de cola que podría haber desestabilizado la carga aerodinámica del alerón trasero del coche. Y, en ese mismo instante, la aplicación de una potencia excesiva en las ruedas traseras, que es lo que provoca que el derrape sea inevitable".

Charles Leclerc y Max Verstappen, en el Gran Premio de Francia de la F1 2022 Reuters

El excompañero de Hamilton, ahora inmerso en disciplinas como la Extreme-E como jefe de equipo, se pregunta en Motosport cómo se produjo ese fuerte accidente: "¿Pero de dónde viene ese extra de potencia? ¿Qué ha hecho el motor en ese momento? Realmente creo que Ferrari tiene que estudiar qué ha pasado ahí, porque los pilotos no cometen esos errores".

Rosberg apunta a lo que señaló Leclerc en su momento y es que tuvo de nuevo problemas con su acelerador. Aunque el piloto monegasco, ya más en frío, decidió asumir toda la responsabilidad del accidente ante los medios de comunicación para limpiar la imagen del equipo. Sin embargo, el desastre fue completo cuando Ferrari arruinó la carrera de Sainz. Primero con una mala parada que trajo consigo una sanción y después con la orden de entrar cuando tenía el podio en su mano.

"No podía creer lo que veía. ¿Qué pasaba en el muro de Ferrari? Tienen a un piloto que está luchando por el podio y todo el equipo está mirando a las calculadoras. Y justo en el momento en el que adelanta a Russell y puede ir a por Pérez, entonces su ingeniero le habla por radio para que entre a boxes. ¿Están locos? No tenía los neumáticos completamente gastados, de hecho tenía la oportunidad de intentar alcanzar a Lewis Hamilton y colocarse segundo. Pero le obligaron a entrar a boxes y al final no pudo pasar del quinto puesto".

La incredulidad de Villeneuve

Rosberg no daba crédito a lo sucedido, pero no era el único. Otro histórico de la Fórmula 1 como Jacques Villeneuve se situaba en una situación similar en declaraciones al portal web de Países Bajos Formule1.nl: "Actuaron con dudas en el muro de Ferrari y eso le costó puntos a Sainz. Si lo vas a meter, hazlo antes. Así le das tiempo para hacer las cosas bien".

Carlos Sainz en el circuito de Paul Ricard Europa Press

Para Villeneuve, la carrera fue entretenida, aunque no terminó de entender cómo se produjo el accidente de Leclerc: "La carrera estuvo bien, pero podía haber estado mucho mejor. Con los niveles tan altos de calor, teníamos todos los ingredientes para una gran lucha. Leclerc y Verstappen tenían el mismo ritmo, pero Leclerc cometió otro error que no debería haber cometido. Lo admite él mismo 'este tipo de cosas significan que no merecemos el Campeonato'".

"No lo entiendo, en Austria aguantó bien la presión. Esa es la gran diferencia con Verstappen, eso no le pasa a él y si Leclerc le vence, suele terminar segundo, así que esa distancia enorme que les separa no va a reducirse pronto". Jacques ataca duramente a Charles, a quien todavía ve muy por debajo de Verstappen: "Tenemos un campeonato más o menos con coches iguales, pero en el que uno lidera por mucho. Éste es el mejor ejemplo de cómo no ganar un campeonato".

