Ecclestone, acusado de fraude: podría haber evadido más de 460 millones de euros

El que fuera el máximo mandatario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, será acusado de fraude por falsa representación tras una investigación de la Hacienda del Reino Unido sobre activos extranjeros que estarían valorados en unos 400 millones de libras (464 millones de euros), según anunció este lunes la Fiscalía británica (CPS).

El fiscal jefe, Andrew Penhale, dijo que la CPS revisó un archivo con pruebas de la Hacienda y autorizó la presentación de cargos. Ecclestone, de 91 años, estuvo al frente de la F1 durante cuarenta años antes de ser apartado de sus funciones en 2017. La fiscalía precisó que el cargo de fraude es porque no declaró a la Hacienda la existencia de activos en el extranjero.

Entretanto, Simon York, director del Servicio de Investigación de Fraudes de Hacienda, indicó que la acusación sigue a "una investigación criminal compleja y mundial realizada por el Servicio de Investigación de Fraudes de HMRC (Hacienda)".

Bernie Ecclestone durante un acto Europa Press

"La Hacienda está del lado de los contribuyentes honrados y tomaremos medidas duras donde sospechemos que hay fraude fiscal. Nuestro mensaje es claro: nadie está fuera de nuestro alcance", agregó.

Esta no es le única polémica en la que se ha visto envuelto Bernie Ecclestone en los últimos tiempos. Por ejemplo, su defensa de Vladímir Putin es algo que uno de los pilotos más importantes de la parrilla, Lewis Hamilton, no tolera. De ahí que el piloto británico haya pedido en el pasado que se deje de escuchar y atender al empresario. Por este motivo, Bernie Ecclestone le lanzó un dardo semanas atrás: "Cuando Mercedes no quiso pagarle lo que pedía, inmediatamente dije que pagaría la diferencia".

[Bernie Ecclestone declara abiertamente su idolatría por Vladímir Putin: "Recibiría una bala por él"]

Unas declaraciones que se juntaron con otras por las que se le acusó de racista y sexista: "La Fórmula 1 necesita a alguien de color, un chino y una mujer". Una frase similar a otras del pasado, como cuando dijo que "A mí me da un poco igual quién llegue, pero si fuera por mis preferencias, a la F1 le falta una mujer negra, judía y que gane carreras, a poder ser".

Además, el pasado mes de mayo fue detenido en un aeropuerto en Brasil por portar un arma. El máximo dirigente de la principal categoría del automovilismo en el mundo durante cuatro décadas fue retenido cuando se disponía a abordar un avión privado en el aeropuerto Viracopos de la ciudad de Campinas después de que los agentes aduaneros encontraran un arma en el bolsillo de una camisa en su equipaje en una revisión con el equipo de rayos X. El arma incautada al empresario es de pequeño tamaño y cabía en la palma de la mano.

Requerido por la justicia brasileña

Tras ser liberado y comprometerse a acudir a Brasil cada vez que la justicia lo determine para responder a la respectiva investigación, Ecclestone fue autorizado a abordar un vuelo privado con destino a Suiza. El exdirigente visita regularmente Brasil debido a que desde 2012 está casado con la brasileña Fabiana Flosi. Así que la nueva investigación por fraude se suma a una larga lista de incidentes que han tenido que ver con el que es una de las caras más reconocibles en la historia de la Fórmula 1.

Sigue los temas que te interesan