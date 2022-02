Alex Palou apuesta por todo en 2022: "El objetivo es volver a ganar el título de la Indy y las 500 Millas"

Alex Palou (San Antonio Vilamajor, Barcelona, 1997) afronta un año que va a ser trascendental en su carrera deportiva. El piloto de Chip Ganassi hizo historia el pasado curso al proclamarse campeón de las IndyCar Series. Ningún corredor español lo había hecho hasta el momento y ahora afronta el reto de defender su ansiada corona.

La nueva temporada está a punto de comenzar. Será el próximo 27 de febrero en el circuito urbano de St Petersburg, en Florida. Allí, Alex intentará conseguir la primera victoria del curso y el que sería el primer triunfo de su carrera en un trazado de estas características. Otro reto más que añadir al que será su tercer año en la IndyCar.

Hace pocos días que ha presentado su nuevo monoplaza para la nueva temporada en la que volverá a tener uno de los coches más potentes bajo motorización Honda. Alex habla con EL ESPAÑOL para repasar cuáles son las primeras sensaciones que ha tenido tras probarlo en un único test en Sebring y después de haber rozado la victoria en las 24 Horas de Daytona con Cadillac. El catalán es ambicioso y ya se prepara para un año donde el título volverá a ser el objetivo con el reto de vencer también en las pruebas más míticas de Estados Unidos, las 500 Millas de Indianápolis.

¿Cómo estás ahora y cómo te ha ido el invierno? ¿Has podido desconectar y resetear para el nuevo curso?

Estoy bien, listos ya para la nueva temporada. Ha sido un poco raro haber hecho solo un día de test antes de la primera carrera. Ya empezamos el fin de semana que viene así que estamos listos. El parón ha ido bien para desconectar un poco y disfrutar con la familia. Tuve la oportunidad de ir por Navidad a casa y estuve unos días ahí. Luego me volví a preparar un poco todo, la temporada, las cosas que nos faltaban. Estuvo bien que pudimos correr las 24 Horas de Daytona y eso quieras o no te empieza a poner en modo carreras. Estamos con ganas ya.

¿Cómo se lleva eso de ser una celebridad?

Bueno, tanto no ha sido (risas). Pero sí he estado bastante más ocupado de lo normal. He tenido muchas más entrevistas y muchos más eventos. Está bien. Hay algunas cosas a las que tienes que decir que no porque si no mientras tú estás haciendo un evento en Florida el resto de pilotos están trabajando. Pero ha ido bien, he disfrutado de muchos eventos y creo que es bueno para nosotros que al haber ganado el campeonato nos den más visibilidad tanto en España como en Estados Unidos. Así nos conocen un poco más en diferentes sectores y sigamos creciendo.

Alex Palou en un evento publicitario

¿Cómo fue la experiencia de correr por primera vez en las 24 Horas de Daytona?

Bien la verdad, me gustó mucho. Es la primera carrera de 24 horas que hago, con tráfico de diferentes categorías. Había hecho algo parecido en GT3, pero con la otra categoría que estaba en pista no había tanta diferencia de velocidad y en cambio con el Daytona Prototype, los GTs, los LMP2 y los LMP3 había un caos que era increíble. Muy divertido y una experiencia muy buena. Una pena porque teníamos el coche más rápido, aunque en estas carreras de 24 horas da igual que tengas el coche más rápido. Si no aguanta no puedes terminar la carrera. Fue una pena porque algo que no podíamos controlar. Falló el alternador y pierdes 40 vueltas al cambiarlo y se te acaba todo. Pero experiencia buena y volveremos el año que viene para intentar coger ese reloj.

Hace poco que hemos podido ver el nuevo coche de Chip Ganassi, ¿qué te parece? ¿Te gusta visualmente el diseño? ¿Qué sensación tuviste la primera vez que le viste?

Está muy bien, a mí me gustó mucho. Al final no hay un gran cambio porque el sponsor es el mismo y el color sigue siendo el mismo. Pero sí que lo han rediseñado un poco con algunas líneas nuevas blancas y naranjas que combinan muy bien. A mí me gusta mucho y mientras sea rápido pues da igual de qué color sea o si es bonito o no. Pero es bonito y se ve muy bien en pista. Sigue siendo nuestro coche.

Y en cuanto a rendimiento, ¿le ves potencial para ser un coche campeón? ¿Cuáles crees que pueden ser sus puntos fuertes?

Yo creo que cien por cien lo va a ser. No ha cambiado grandes cambios, ya que no ha habido actualizaciones este año, en 2023 sí las tendremos. Eso es lo que nos hace sentir un poco más de confianza al saber que el coche va a ser el mismo. Tenemos los set ups ya hechos del año pasado. Obviamente la gente va a mejorar, pero nosotros también. Sabemos que hay muchas cosas que todavía podemos mejorar. El equipo sigue siendo el mismo y nosotros también, pero con un poquito más de experiencia y creo que estaremos otra vez para luchar.

¿Qué feeling te han dado los test de Sebring que has podido hacer? ¿Es un hándicap haber tenido tan poco rodaje para empezar el año?

Casi todos, menos algún equipo que sí ha utilizado algún día más de test, están con un solo día de rodaje. Yo creo que está un poco mal por parte de la IndyCar, pero es lo que hay para todos. Además, Sebring es un circuito donde no corremos así que en estos test nunca sabes cómo puede salir. La gente está probando sus cosas, pero no sabes si llevan combustible para carrera, si el set up es de Sebring o es el de St Petersburg que es la primera carrera.

Si solo pudiera elegir ganar un título más, elegiría ganar las 500 Millas de Indianápolis Alex Palou, piloto de Chip Ganassi en la IndyCar

No sabes nada, pero nosotros nos hemos centrado en nuestro trabajo. Hemos mejorado algunas cosas que queríamos. Hemos encontrado cosas nuevas, cosas que no son tan buenas, pero que ya lo sabemos también. Las sensaciones son buenas y estoy contento de volver a pilotar un IndyCar que el Daytona Prototype está muy bien y es muy veloz y divertido de conducir, pero el IndyCar mola más.

En octubre, nada más ganar, nos decías que querías seguir ganando más títulos de la IndyCar, pero que si tuvieras que elegir solo ganar un trofeo más, serían las 500 Millas de Indianápolis. ¿Cuál es ahora el objetivo real del año?

El objetivo siempre es ganar las dos, eso siempre, ganar todo lo que podamos. Pero como decía, lo más importante para mí es ganar el campeonato porque es durante un año y tienes que ser el mejor durante este tiempo. Las 500 Millas pueden ser más importantes o más mediáticas, pero es solo un día. Puedes ser el mejor ese día, pero eso no significa que lo seas durante todo el año. Dicho esto, ya tenemos un campeonato y quiero más, pero si solo puedo elegir uno pues elegiría unas 500 Millas que siempre es mejor tener uno y uno que dos y cero.

¿Qué tiene el Alex Palou de 2022 que no tenía el de 2021? ¿En qué ha cambiado o en qué ha mejorado?

Lo primero experiencia. El año pasado era mi segunda temporada en IndyCar, pero muchas pistas no las conocía, no conoces bien el campeonato, el coche o la forma de cómo funciona este mundo. Tenemos experiencia y más confianza. Seguimos en el mismo equipo y con el mismo coche. Habiendo ganado el campeonato tienes todavía más confianza y eso lo llevas dentro.

También he intentado mejorar algunas cosas durante el invierno que sé que nos faltaban como por ejemplo las clasificaciones. Estábamos bien porque siempre salíamos entre los 10 primeros y ese es el objetivo, pero nos faltaba ese último empujón como para hacer que nuestras carreras fueran más fáciles. Siempre que sales en primera o segunda línea todo fluye mejor. Intentaremos mejorar en las clasificaciones y mantener el ritmo de carrera.

¿Este va a ser más complicado porque tienes que mantenerte siendo el rival a batir y la gente te puede tener más ganas?

Yo creo que no va a cambiar mucho. Puede que el año pasado no nos tuvieran en cuenta. Era el número 10 y se llama Alex, pero haga lo que haga da igual. Pero no creo que cambie, quizás lo que hagan es una vez acabadas las sesiones mirar donde estamos o tenernos como referencia en algunos circuitos. Eso a nosotros no nos cambia. No sé si va a ser más difícil conseguir el campeonato por todo eso. Yo creo que va a ser igual de difícil o quizás un poco más. Y si es menos complicado pues bienvenido sea.

Yo siempre espero que todo sea un poquito más difícil porque ahora conocen más nuestros puntos fuertes y saben dónde hacernos daños. Pero lo mismo es para nosotros porque también sabemos los puntos fuertes de nuestros competidores y también sabemos dónde ir a por ellos. Creo que el nivel de IndyCar es muy alto y siempre va a ser difícil ganar una carrera y más un campeonato.

Alex Palou con el nuevo monoplaza para 2022 Chip Ganassi

¿Has sentido si ha habido algún cambio en el equipo que te haga sentir más presión por convertirte en el piloto referencia y por el hecho de defender título?

Yo creo que la sensación es tan buena como el primer día que estaba en Chip Ganassi. El año pasado no me trataban diferente a Scott Dixon cuando él ya había ganado seis campeonatos con ellos y acaba de ser campeón en 2020. A mí me trataron igual que a él, no teníamos número uno ni dos. Creo que eso está muy bien. No me gustaría llegar al equipo y que me tratasen diferente por haber ganado. Yo quiero que todos den el máximo porque eso es lo que hicieron conmigo, me trataron como un campeón sin serlo.

No hay más presión por parte del equipo. Han ganado 14 títulos y saben cómo ganar. La presión siempre está ahí porque esto es un deporte y tienes que ganar para seguir en este mundillo. Pero no hay más presión por haberlo ganado en 2021. Quizás un poco menos porque ya hemos demostrado que sabemos hacerlo, no tenemos que buscar la fórmula del éxito porque ya lo hemos hecho. No quiere decir que sea más fácil, simplemente ya lo hemos hecho. Por mí parte es lo mismo. No tengo que pensar en a ver cómo gano un campeonato de 16 o 17 pruebas porque ya sé lo que hice el año pasado y solo tengo que trabajar más duro porque todo el mundo lo está haciendo, pero no hay más presión.

El año pasado empezaste ganando en Barber y eso te dio confianza, ¿cómo esperas que sea este año el inicio en St Petersburg y si esperas volver a tener esa victoria inicial tan importante?

Claramente, cuando ganas en el principio del año ya llevas algo bueno para el resto del curso. Incluso aunque la segunda carrera sea mala, tú ya tienes la primera que ha sido muy buena. Vamos a intentar ganar. Nunca he ganado en un circuito urbano ni en St Petersburg, pero siempre puede haber una primera vez y puede ser la semana que viene. Vamos a ir a por ello.

Creo que el año pasado hicimos allí la vuelta rápida, así que en carrera íbamos rápido. Lo único que salíamos muy retrasados. Vamos a intentar hacer una buena carrera y ganar mi primera carrera urbana. Pero si no pasa, pues tampoco pasa nada. El año pasado fue una de las peores carreras que tuvimos y al fin de semana siguiente hicimos podio. Eso te demuestra que realmente no pasa nada.

¿Cómo enfocas la temporada? ¿Estás pensando en el inicio al cien por cien, si prefieres ir carrera a carrera o si el año pasado te ayudó a tener una visión más general de toda la temporada?

Es difícil tener un balance perfecto en IndyCar. Aquí vas a un urbano, luego a un oval y después a un rutero. Tienes que tener siempre la visión del campeonato. Si en un momento estás segundo tienes que pensar que no puedes hacer una locura para intentar quedar primero. A lo mejor segundo es lo mejor que puedes hacer hoy. Esa mentalidad la he tenido siempre, aunque no estuviera luchando por campeonatos. El haberlo hecho el año pasado me ayuda un poco a enfocarlo así.

En 2021 ganamos la primera, luego la segunda fue fatal, pero igualmente en la tercera estábamos primeros en la tercera prueba habiendo tenido una muy buena y una muy mala. Donde realmente hacíamos saltos comparado con el resto de rivales era cuando hacíamos dos podios seguidos. Ahí está la clave, en hacer dos muy buenos resultados que es mejor que ganar una carrera y liarla en la siguiente. Aquí la constancia es muy importante y vamos a intentar ir a por muchos podios.

[Más información: Alex Palou, listo para defender el título de la IndyCar: el nuevo coche y sus primeras sensaciones]

Sigue los temas que te interesan