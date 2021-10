Marc Márquez derrocha sinceridad en Austin: "Estoy para el podio, ganar va a ser muy difícil"

No está siendo un fin de semana fácil para nadie en Austin. Los pilotos van a recordar el Gran Premio de Las Américas durante varias semanas y es que algunos están realmente preocupados por el mal estado del asfalto del circuito. Los baches y los continuos problemas que se encuentran no les permiten ir al máximo.

Pilotos que viven de la velocidad y del riesgo no se pueden permitir ir con una marcha menos, por ello se han quejado amargamente de lo complicado que está siendo rendir y conducir en un trazado que no les permite expresarse con libertad. De hecho, consideran que no está al nivel de lo que debe ser el mayor campeonato del mundo, un nivel marcado precisamente por el buen estado de otros trazados.

Si está siendo un fin de semana complicado para la mayoría, se podría decir que más lo está siendo todavía para Marc Márquez. El ilerdense comenzó marcando los mejores tiempos en los entrenamientos en seco y en mojado, pero tal y como él mismo pronosticó, las sensaciones no eran del todo buenas. Y la pole se terminó escapando en favor de Pecco Bagnaia.

"Ya de entrada no esperaba estar en primera línea. El objetivo, con el equipo, era estar en segunda línea ya que uno de nuestros puntos negativos o débiles es esa vuelta rápida, con neumático nuevo. Y lo hemos salvado: salimos en primera fila, terceros, el mejor resultado en lo que vamos de año. Eso también es importante. Intuía que, sobre todo, las Ducati irían muy rápido. Esperaba otra moto roja en primera fila, esperaba a Miller en la pole. Veremos mañana. La carrera es larga. Se tendrán que gestionar muchas cosas: una de ellas el físico, los neumáticos...".

Su lugar en pista

Marc valora muy positivamente esa tercera posición de salida y asegura que el ritmo es bueno y que está contento con lo que está podiendo sacar de su Honda después de no haber tenido un feeling realmente perfecto en el inicio del fin de semana. Cree que su función será dar la sorpresa ante los Quartararo y Bagnaia:

"Respecto al ritmo, creo que estamos bastante bien. Sobre todo, con neumáticos usados, cuando baja el neumático, es como todos los fines de semana, me empiezo a encontrar bien, la moto se vuelve más dócil, más blanda y no tan física. Esto me gusta y ahí es donde piloto un poco mejor. Es cierto que no estamos ni un paso por delante ni un paso por detrás. Estamos muy a la par con Jack Miller. Yo diría que él un pelín más fuerte. Pecco y Fabio irán rápidos, se están jugando el Mundial y seguro que sacarán décimas de donde no las hay".

Marc Márquez rueda en Austin por delante de su hermano Álex y de Pecco Bagnaia EFE

Finalmente, sobre sus opciones en carrera, Marc no cree que pueda conseguir la victoria, aunque por supuesto lo dará todo por ello. Aún así, cree que un podio sería un buen resultado después de haber conseguido meterse en la primera línea de la parrilla:

"Estoy para estar en el podio. ¿Para ganar? Muy difícil, se tiene que cuadrar todo. Pero un podio sería un buen resultado. Un poco como en Aragón, creo que estamos en esa dinámica. Se puede, pero difícil. Un podio, viendo la temporada que llevamos, sería bueno".

