Valentino Rossi da la solución para que haya más mujeres en MotoGP

Valentino Rossi es, para mucho, el mejor piloto de motos de la historia. Al menos en cuanto a lo que se refiere a la velocidad y a la exigencia que se demanda en MotoGP. Los siete títulos de 'Il Dottore' le acreditan como una de las personas más respetadas en el mundo del motociclismo y como una de las voces más autorizadas de la parrilla.

A pesar de que sus mejores años ya pasaron, Valentino sigue con la ilusión de poder hacer cosas grandes y seguir cumpliendo récord dentro de la factoría de Yamaha, aunque este año lo tenga que hacer en el equipo Petronas junto a Franco Morbidelli. Su puesto en el equipo titular de la marca de los diapasones Fabio Quartararo, al que muchos veían como uno de sus posibles sucesores y gran rival de Marc Márquez para el presente y el futuro.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en este 8 de marzo, Valentino Rossi ha sido preguntado por el bajo número de mujeres que consiguen llegar a competiciones de élite en el mundo del motociclismo en comparación con los hombres. El italiano no ha negado este hecho y ha mostrado su pesar por una situación que no ha mejorado mucho en los últimos años.

Rossi reconoce que es una realidad que las chicas han llegado mucho menos a posiciones de privilegio en los últimos años para quemar sus balas como pilotos profesionales. Sin embargo, también apunta que no es un reto fácil para nadie, tampoco para los jóvenes pilotos masculinos, ya que muchos de ellos se quedan por el camino a pesar de su talento.

Valentino cree que influyen muchos factores como las relaciones, los patrocinadores y el dinero a la hora de poder llegar a la élite y costear una carrera de un piloto joven para tener oportunidades de dar el salto a la zona noble de los campeonatos, esa en la que él lleva instalado casi dos décadas.

Así lo ve Rossi

El italiano asegura que si más mujeres llegaran a MotoGP y a todas las categorías, todo sería mejor para el resto también: "Uno de los grandes problemas del paddock de MotoGP es que no tenemos muchas mujeres. Así que necesitamos más. Este ambiente en MotoGP, y en las carreras de motociclismo, hacen que sea un deporte de hombres. En el pasado, tuvimos algunas pilotos, que tuvieron un buen rendimiento, pero necesitamos más mujeres en el paddock. Seguro que será mejor para todo el mundo".

Preguntado sobre la posible solución para este problema, Rossi cree tener al menos una idea que ayudaría a paliar este problema en buena medida, y es que el quid de la cuestión está en la base, en las academias donde se forman los nuevos corredores que tienen que alimentar la parrilla del futuro.

El de Tavullia es consciente de que no es un problema fácil de arreglar, que se lleva prolongando durante muchos años y que no se puede solucionar solo con un par de consejos. Aún, así cree tener la receta para ir dando pasos en busca de esa ansiada igualdad para todos los ámbitos de la vida.

"No es fácil conseguir esto. Creo que, de todos modos, es difícil para todo el mundo. También muchos jóvenes pilotos, chicos jóvenes, tienen problemas para llegar porque no tienen dinero, etc. Quizá alguien debe organizar una ayuda, un movimiento para ayudar a las mujeres piloto, como una Academia para mujeres. Puede ser una buena idea".

La versión de FIM

En el Día Internacional de la Mujer, la Federación Internacional del Motociclismo también ha querido ofrecer su visión acerca de la situación que viven las mujeres en su institución, reclamando la presencia de más féminas en las presidencias de las diferentes federaciones del motor en todo el mundo.

"En la sede de la FIM tenemos un 50% de mujeres y un 50% de hombres trabajando, pero necesitamos más diversidad de género en todos los segmentos del mundo del motociclismo, incluidas las federaciones nacionales. Alcanzar una mayor diversidad a nivel nacional permitirá a la FIM involucrar a más mujeres de diferentes países a nivel internacional. Animo a todo el mundo del motociclismo a sumarse a esta acción y apoyar la igualdad de género, ya que es muy importante para todos nosotros". Así lo ve Jorge Viegas, presidente de la FIM.

Por su parte, la directora de la Comisión de Mujeres en Motociclismo de la FIM, Nita Korhonen, también ha dado su valoración: "Está claro que la diversidad es necesaria en todas las organizaciones y, para tener éxito, la igualdad de género debe ser natural. Este año, el CFM organizará una conferencia en línea titulada 'Allanando el camino hacia el liderazgo' y brindará posibilidades de capacitación específicas para mujeres dentro de nuestras federaciones nacionales con miras a permitir que las FMN tengan futuros líderes más talentosos".

