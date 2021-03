Valentino Rossi pone fecha a su retirada

Valentino Rossi afronta una temporada muy importante. Con 42 años ha cambiado su habitual Yamaha para defender los colores de Petronas, el segundo espada en teoría de la marca japonesa. El italiano ha realizado sus primeras declaraciones desde que cambió de equipo y ha afrontado la idea de la retirada de forma directa. Es lógico pensar que podríamos estar ante la última campaña de 'Il Doctore' y el piloto tomará una decisión esta misma campaña.

"Los resultados decidirán. No piloto para pasar el tiempo. Es una temporada muy importante para mí. Decidiré durante el parón del verano. Si puedo luchar por podios y victorias, seguiré otro año. Si no, no lo haré. Además, no es una decisión que dependa sólo de mí", expuso el transalpino. Si tenemos en cuenta la última campaña, no tuvo nada de suerte con los resultados. En ese sentido, Rossi espera mejorar su imagen.

Si se habla de su físico, 'Vale' ha dejado claro que está a tope. "Me siento en forma, que puedo ser competitivo y aún dar mucho a Yamaha, al equipo. Para mí, la forma de trabajar no cambiará mucho. Debo dar el máximo para mejorar los resultados de los dos últimos años", apuntó el de Yamaha. Eso sí, pone unas expectativas no tan altas y se conformaría "si acabase entre los cinco primeros del Mundial, en el top5".

Valentino Rossi luce sus nuevos colores: así son las M1 del Petronas Yamaha SRT MotoGP

También habló del que era su habitual rival en las últimas temporadas en las que luchó por el título. "Yo pienso que cuando volverá Marc será fuerte como antes, con lo que si no se pierde muchas carreras al principio, podría también luchar por el Mundial. Aparte de Márquez, este año es muy difícil hacer una lista con los favoritos. Para mí, son al menos diez. O te olvidas de alguno o debes decir todos. Pero esto es lo bonito de MotoGP", explicó sobre el candidato al título.

¿Le Mans?

En el futuro, no oculta que se pasará a los coches. "Es muy bonito. Cuando me retire de MotoGP, me gustaría correr varios años en coches. Las 24 Horas de Le Mans es la categoría. Sería un sueño correrlas con Ferrari. Pero hay que entender cuál será mi nivel porque ahí, con la Hypercar, hay pilotos duros, que van muy fuerte. Yo soy bastante rápido cuando corro en coche, pero no sé si llego a eso. Pero, naturalmente, sería bonito probarlo", desveló Rossi.

Pero aún tiene toda una temporada por delante encima de la M1 que presentó esta misma semana. Es por lo que Valentino prefiere centrarse en lo que pueda conseguir durante esta campaña en MotoGP. "Yo tengo muchos 'tifosi' porque por un periodo largo de tiempo los hice divertirse. Y para eso hay que ser competitivo, hacer adelantamientos, estar arriba, hacer podios. El objetivo es ese: más que divertirme yo, hacer que se diviertan ellos". En realidad, serán todos los aficionados a este deporte los que disfrutarán de esta campaña en la que todos desean que no sea el último golpe de gas de Rossi.

[Más información: Valentino Rossi, un novato de 42 años: 'Il Dottore' busca nuevos retos]