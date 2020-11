Hamilton saca pecho: "Ningún piloto ha ganado el campeonato en el pasado sin un gran coche"

Lewis Hamilton no está teniendo un final de temporada cómodo. El británico consiguió en Turquía una de las victorias más bonitas y complicadas de su carrera demostrando el gran talento y el gran potencial que atesoran sus manos. Sin embargo, muchos siguen criticándole y siguen restando valor a sus hazañas y a sus conquistas.

El británico está especialmente quemado y cabreado con aquellos que cuestionan su liderazgo y que no le dan el reconocimiento que él cree que merece. Para Hamilton, haber sumado siete mundiales de Fórmula 1 es un hecho tan importante que nada debería cuestionarse de él. Sin embargo, no es así.

Son muchas las voces en el 'Gran Circo', la mayoría de ellas muy autorizadas, las que afirman que la clave del triunfo del inglés no está en sus manos, sino en la superioridad del monoplaza del equipo Mercedes sobre el resto de la parrilla, algo que cabrea profundamente a Hamilton. Tanto es así que incluso no ha dudado en señalar a su compañero Bottas y su rendimiento para evidenciar que con un buen coche no es suficiente.

Hamilton en el GP de Turquía Twitter (@MercedesAMGF1)

El inglés ha hablado en el medio especializado The Race para dar su opinión acerca de esta situación y de lo que suponen para él estas críticas. Además, asegura que lo de ganar teniendo un buen coche no es algo que solo haya hecho él, sino que lo han hecho todos los campeones de la Fórmula 1. Hamilton considera que dentro de su grandeza está el hacer méritos para pilotar un coche tan dominador.

"Por supuesto, tienes que tener un buen equipo y, por supuesto, tienes que tener un gran coche. Ningún piloto ha ganado el campeonato en el pasado sin él", aseguraba el piloto inglés, que se proclamó en Turquía campeón del mundo de Fórmula 1 por séptima vez, igualando así el mítico registro de Michael Schumacher.

Hamilton siguió dando una explicación que para él es clave, no solo en la Fórmula 1, sino en cualquier disciplina del motor. La realidad es que sea la prueba que sea, el coche juega un papel fundamental: "Todo se remonta a lo mismo, hasta en el karting: tienes que tener el equipo adecuado. Por supuesto, tienes que tenerlo y eso es algo que siempre estará en este deporte".

La victoria en Turquía

Sin embargo, para Hamilton, la victoria en Turquía supuso algo completamente distinto, ya que demostró como, en una carrera que se le había complicado enormemente y donde los Mercedes no eran el coche más rápido, supo esperar su momento y llevarse igualmente el triunfo. Además, supuso el broche de oro a su séptimo entorchado.

Hamilton en el paddock del GP de Turquía Twitter (@MercedesAMGF1)

"Pero también es lo que haces con el coche lo que realmente cuenta, y espero que se pueda ver eso -sobre el GP de Turquía-. Quiero más condiciones difíciles como éstas: cuantas más oportunidades como ésta, más puedo demostrar lo que puedo hacer".

Lo que más le sorprende a Hamilton es que poder recibir críticas de sus propios compañeros de profesión. El inglés asegura que merece un respeto y que con actuaciones como la del Istanbul Park demuestra su valía: "Sabrán lo difícil que es -carreras como Turquía- y que no es una cosa de coches".

