Conflicto en la NASCAR por retirar la bandera confederada: "No correré en esta mierda política"

La NASCAR ha tomado una decisión que está dando mucho que hablar. La trágica muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos del policía Derek Chauvin en la ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota (Estados Unidos), generó una importante ola de protestas en todo el mundo, incluido en España, en rechazo al racismo.

Todo ello ha hecho que la NASCAR haya decidido prohibir la bandera confederada a partir de este miércoles. La mayoría de pilotos entiende la decisión y la aplaude como un importante gesto contra el racismo en EEUU, salvo uno.

Ray Ciccarelli, piloto de la categoría soporte 'Truck Series', no comparte la decisión y ha anunciado su adiós debido a esta medida.

Bandera confederada.

"Si esta es la dirección en la que va la NASCAR no participaré más una vez concluya la temporada 2020", expresó en sus redes sociales.

El piloto norteamericano considera que prohibir esta bandera va contra la libertad y que le NASCAR no tiene derecho a prohibirla

"No creo en hincar la rodilla durante el himno ni en quitar el derecho a ninguna persona de portar ninguna bandera. No me podría importar menos la bandera confederada, pero hay gente a la que sí y eso no los convierte en racistas. Todo lo que hacen es fastidiar a un grupo para atender a otro y yo no he gastado tanto dinero para participar en ninguna mierda política. Así que todo está en venta ya", dijo.

¿Qué significa la bandera confederada?

La bandera confederada está muy extendida entre un sector de los aficionados de la Nascar, especialmente en determinados estados donde se celebran carreras

Ya se intentó prohibirlas sin éxito tras el tiroteo de Charleston en 2015 y es utilizada como símbolo de orgullo de los nativos blancos de estados sureños. Tiene un componente racial importante que es la defensa de la esclavitud de los afroamericanos.

Todo ello se produce a consecuencia de la muerte de George Floyd y de las protestas por el racismo. El único representante afroamericano en la máxima categoría, Bubba Wallece, alzó la voz y pidió de nuevo la prohibición, algo que esta vez sí ha sucedido.

El racismo en la NASCAR

Debido al coronavirus, la NASCAR logró un gran éxito popular con sus carreras virtuales para sustituir a las reales mientras el confinamiento y el parón provocado por el Covid-19. Siempre intentando combatir todas las actitudes racistas, a la mínima que esto ocurra lo atajan con la mayor brevedad posible.

Tras crear un campeonato virtual en el que participaban varios pilotos oficiales, con unos 150.000 espectadores viendo las carreras, el piloto Landon Casill llegó a crear una alternativa para los días que no hubiese, llamada 'Monza Madness', que usaba el antiguo óvalo del trazado italiano.

Kyle Larson Instagram: (@kylelarson42)

Kyle Larson, mientras comprobaba si le funcionaba el micrófono con su ojeador, afirmó lo siguiente: "¿Puedes oírme?". Al no obtener respuesta soltó lo siguiente: "Hey, nigger (negrata)".

Hubo gente que sí que lo escuchó recriminando su actitud: "Sí, te hemos oído. Estás hablando con todo el mundo, colega".

Ganassi, el equipo de Larson en el campeonato real, emitía un comunicado horas después de lo ocurrido: "Estamos extremadamente decepcionados con lo que dijo Kyle anoche. Las palabras que decidió usar son ofensivas e inaceptables. Desde este momento, Kyle está suspendido de empleo y sueldo mientras trabajamos en una situación que satisfaga a todas las partes", comentaban.

