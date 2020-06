Carlos Sainz y su confesión sobre la posibilidad de ver a Fernando Alonso en la Fórmula 1

¿Ver a Carlos Sainz y Fernando Alonso el año que viene en la Fórmula 1 es posible? Nada está descartado. Tras el fichaje del piloto madrileño por Ferrari de cara a la temporada 2021, el futuro del asturiano sigue siendo una incógnita. Las puertas de la escudería italiana quedaron cerradas hace días, pero Renault ya ha empezado a negociar con Fernando Alonso para que vuelva al equipo francés.

En Renault están como locos por volver a tener en sus filas a un piloto como Fernando Alonso que le hizo dos veces campeón del mundo en 2005 y 2006. De regresar, sería su tercera etapa en la escudería francesa.

Ni el asturiano, con varios guiños, ni Renault han escondido su posible deseo por volver a verse las caras. El equipo galo confirmó hace unos días que ya negocian su vuelta a la Fórmula 1 de cara a 2021. Carlos Sainz ha hablado en El Larguero de la Cadena Ser sobre la posibilidad del regreso de Fernando Alonso.

"No tengo información privilegiada sobre si Fernando Alonso va a estar el año que viene en la Fórmula 1. Os juro por lo que queráis que no sé nada, no sé cuáles son sus planes", expresó.

Su fichaje por Ferrari

"Poco a poco he ido asimilando lo de ser piloto de Ferrari. Me falta un salto muy grande que es ir a Maranello y pisar Italia pero poco a poco se va asimilando. No he firmado como segundo piloto y lo daré todo por ganar", manifestó.

Carlos Sainz ficha por Ferrari

"Sé que Ferrari va a ser un paso muy grande en cuanto a presión, tensión y te van a exigir más pero creo que estoy preparado para lo que venga, si no no me iría a Ferrari. Tengo muchas ganas y motivación para hacerlo lo mejor posible", expresó.

Su etapa en McLaren

En la escudería británica ha vivido sus mejores años como piloto. Su papel dentro de ella ha sido fundamental para que Ferrari acabase fichándole.

"Si hay una situación ideal en la que irte de un equipo es la que he conseguido con McLaren. Les he pedido que me sigan utilizando para seguir desarrollando el coche, quiero ver a McLaren en un futuro cercano luchando de nuevo por victorias", comentó.

