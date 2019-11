Marc Márquez: "Tengo exigencias, pero mi prioridad es Honda"

El piloto de Honda Marc Márquez, campeón mundial de MotoGP, afirmó este sábado en la rueda de prensa previa a la celebración de su título en la localidad ilerdense de Cervera que esta temporada ha sido "el mejor año" de su carrera deportiva y calificó el curso como "difícil de repetir".

El catalán calificó la temporada como "perfecta", ya que su dominio del campeonato ha sido absoluto. De hecho, se proclamó campeón matemático en octubre, en Tailandia. "Hemos sabido jugar nuestras cartas y será difícil de repetir, pero lo que importa es repetir el título mundial", agregó.

Marc Márquez reconoció que, pese a haber convertido conquistar títulos en rutina, todos son importantes: "Tiene peso porque son ocho mundiales. El primero ya era especial, sobre todo el primero de MotoGP. El segundo no lo valoré y desde el 2015 que tuve tantas caídas los valoro más. Nunca sabes si se va a quedar aquí o no".

Humildad

En cualquier caso, señaló que nunca debe ir "de sobrado" ni tampoco "sentirse superior". "Para que sea cómodo el domingo tienes que trabajar muy duro los días previos. Los rivales no han sido constantes, iban fallando y nosotros hemos tenido regularidad", aseveró.

El nombre de Marc ya se está entre los referentes del deporte español, algo que no le obsesiona: "Honestamente, no quiero verlo, da mucho respeto. Me ponen en listas con Rafa Nadal, uno de mis referentes, o Pau Gasol y me gustaría que mi nombre esté ahí en el futuro, pero ahora afronto la temporada como si fuera la primera".

Renovación

El piloto respondió a las preguntas sobre su hipotética renovación con Honda. "Mi prioridad es Honda, siempre estaré agradecido porque me dieron la oportunidad de competir en MotoGP. Ya hemos empezado a hablar y le doy importancia al aspecto deportivo. Yo tengo exigencias y ellos también", subrayó.

Triunfo de su hermano

Marc valoró la calidad de Álex, que también ha celebrado su segundo título: "Se está ganando un sitio en MotoGP, no es el hermano de.... Siempre caemos en el error de las comparaciones. Su etapa en Moto2 ha sido un poco más lenta que la mía, pero cada piloto tiene su progresión. Tiene 23 años y dos títulos".

Álex Márquez celebra su campeonato del mundo en Malasia. EFE

Marc desveló que vivió muy intensamente la consecución del título de Moto2 de su hermano: "He pasado más nervios con su mundial que con el mío, sé lo que ha tenido que trabajar y sufrir. Lo disfruté mucho. La anécdota fue que me estaba vistiendo para mi carrera y ya estaba sudando".

