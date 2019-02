Carlos Sainz, eufórico: "Hoy tenemos que poner buena nota al McLaren"

Tras el primer día de test en el circuito de Montmeló, Vettel consiguió ser el más rápido en la pista, aunque las buenas noticias llegan desde McLaren, donde Carlos Sainz ha conseguido dar 119 vueltas y obtener el segundo mejor tiempo.

Al final de la sesión el piloto madrileño valoró lo que había sido esta primera toma de contacto: "Ha sido un buen día, el equipo tiene que estar contento. No hemos tenido ningún problema, hacer 120 vueltas es un buen inicio de año. En Woking también estarán contentos con la fiabilidad. En suma, ha sido un día muy divertido. Me gusta la sensación de estrenar y llevar al limite el primer día un coche. Me lo he pasado bien, he disfrutado, encontrando cosas y cambiando el 'set up'. Mañana tendré agujetas en el cuello y eso es buena señal. Es que has hecho muchas vueltas".

Sainz reiteró lo positivo que ha sido esta primera sesión: "Es positivo ver caras sonrientes. Por la tarde hicimos algunas tandas largas. El coche se siente parecido al coche de Abu Dhabi. Hemos rodado muy consistentes en 1:20".

Aunque aseguró que no es el momento de hacer comparaciones con los tiempos del año pasado: "No he mirado los datos con el año pasado, las velocidades punta... Es pronto para comparar prestaciones, pero me quedo con que es fiable y no hemos tenido problemas. Hay mucho trabajo puesto durante el invierno, pero en pista se sienten otras cosas, pero hemos identificado los puntos a mejorar".

Carlos Sainz, de la escudería McLaren, durante los tests de Barcelona de Fórmula 1 Albert Gea Reuters

Sainz encantado con la escudería y con el coche

El español se mostró también muy satisfecho con la escudería inglesa, de la que comentó que "ni se les ha olvidado hacer coches rápidos y eso se nota en su forma de trabajar", por ello Sainz asegura que "siempre he confiado en el equipo, incluso antes de llegar aquí".

Sobre el coche afirma que "sé cuáles son los puntos fuertes y flacos del coche, así que a partir de aquí sabemos cómo podemos mejorarlo". Otro de los puntos a resaltar ha sido la falta de incidentes destacables: "Todo sigue siendo nuevo para mí. La pista es distinta a Abu Dhabi y he vivido curvas diferentes con este coche. No he tenido problemas, ni sustos. En los primeros días suele pasar, pero no ha pasado. El sustillo mecánico ha sido por un error de montaje durante el parón de la comida".

Por último aseguró que un buen tiempo no era lo que buscaban en esta primera sesión de test: "no hemos puesto todo para hacer un tiempazo, porque el primer día nadie lo hace y no se que han hecho los demás".

