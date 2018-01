'Roar before the 24', el primer desafío de Fernando Alonso en Daytona

Muchos son los cambios que van de los karts al Euro Open by Nissan. Más aún los que hay desde ahí a la Fórmula 3000. Sin embargo apenas son detalles mínimos cuando se da el salto de esos monoplazas a los bólidos de la Fórmula 1 o de la IndyCar. Y aún así, ninguna de las evoluciones que han jalonado la carrera del español Fernando Alonso tienen nada que ver con los que experimentará en Daytona, en su primera relación con las pruebas de resistencia y con las 24 horas de Le Mans en la cabeza en un futuro no muy lejano.

El sueño de la triple corona -el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans- es una realidad posible en la cabeza de Alonso. El asturiano ya tiene dos victorias en el principado -en 2005 y 2006, cuando fue campeón del mundo con Renault- y en la IndyCar, a pesar de la retirada a falta de siete vueltas, demostró que es un rival a tener en cuenta. Sin embargo, las pruebas de resistencia nada tienen que ver.

Para empezar, y por primera vez en su carrera, el asturiano tendrá unos compañeros que, a diferencia de la Fórmula 1, no serán sus rivales, sino su principal apoyo para pensar en la victoria. En Daytona, Alonso formará equipo con dos pilotos de la escudería McLaren, los jóvenes Lando Norris y Phil Hanson. Ellos, además de tan fundamentales como el español durante las horas que estén al volante del Ligier JS P217, serán además motivos de otros desvelos para el doble campeón del mundo de Fórmula 1.

#F1 star and self-confessed sportscar racing fan, @alo_oficial makes his LMP1 debut alongside @Sebastien_buemi in #8 @Toyota_Hybrid TS050 HYBRID. #WEC pic.twitter.com/O4ER4i8vKt