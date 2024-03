Ray Zapata: "No tengo la presión de ganar una medalla en París, trabajo por mis objetivos propios"

Rayderley Miguel Zapata Santana (Santo Domingo, República Dominicana; 1993) afronta sus terceros Juegos Olímpicos en París. El gimnasta español habla desde la experiencia tras haber participado en las ediciones de Río 2016 y de Tokio 2020. En la cita disputada lograda sobre suelo japonés logró su mayor éxito, una plata. Y ahora quiere más.

Él se muestra muy convencido de sus opciones en París y asegura ir "sin presión" porque ya ha conseguido sus objetivos. Unas palabras que demuestran que nada puede frenar a Ray Zapata. Solo las lesiones le han apartado de la competición en los últimos meses, pero reconoce que no quiere arriesgar y buscar recuperarse perfectamente para brillar en la capital de Francia este verano.

Además, apuesta por lograr un éxito histórico con el equipo de gimnasia rítmica. Alega que se está trabajando muy bien y que han conseguido que convertir algo inalcanzable en casi una rutina. Él sueña con una medalla como la que logró en Tokio 2020, pero aspira a más: al oro.

Ray Zapata, en el podio, con la medalla.

Ray Zapata atiende a EL ESPAÑOL para conversar acerca de sus aspiraciones y cómo están siendo meses frenéticos. Y lo hace con motivo de la iniciativa del 'El Descanso de Nuestros Guerreros', un proyecto de Azul Marino que tiene como objetivo la contribución al bienestar de los deportistas olímpicos y paralímpicos españoles con motivo de la celebración en París de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos este verano en la capital francesa.

En la cita de París 2024, Zapata ve muy posible que España supere el récord de medallas de Barcelona 92'. Dice que obtendré "un par o tres más", una apuesta decidida de la que quiere ser partícipe.

Pregunta: ¿Cómo es trabajar con Azul Marino en una iniciativa como 'El Descanso de Nuestros Guerreros'?

Respuesta: Sinceramente, es súper divertido. Somos como una familia, tenemos un vínculo muy especial que hace que el trabajo sea mucho más fácil. Se implican mucho en el descanso de los guerreros, que viene siendo básicamente está centrado en los deportistas olímpicos y paralímpicos después de los Juegos Olímpicos.

Además, en una oportunidad para que los deportistas puedan descansar y desconectar, pudiendo conocer un sitio tan especial como República Dominicana. Es una cultura diferente y visitar un tan paradisiaco como ese.

P: ¿Por qué elegiste trabajar con ello? ¿Qué te llamó la atención?

R: El trata familiar, de amistad, que te dan. Para mí eso es muy importante. Es una marca muy guay y me llevan brindando un gran cariño estos últimos años. Además, tienen un vínculo con República Dominicana, donde yo nací. Son muchos factores los que hacen esta unión tan especial.

Han apostado por mí, brindándome un gran apoyo no solo en los grandes eventos, sino a lo largo de todo el camino. Para mi es fantástico.

P: ¿Es fundamental que se pongan en marcha en este tipo de proyectos?

R: Es muy importante. Hay muchas marcas que apoyan al deportista cuando están en la cima. En este caso, te apoyan desde la base. Es muy buena la iniciativa que están teniendo de apoyar al deporte, a personas que trabajan día a día.

P: ¿Cómo vive un deportista de primer nivel después tras el éxito logrado en Tokio 2020? ¿Siente que ha visto reducido el apoyo durante esta travesía hasta los JJOO París 2024?

R:Yo por suerte sí que he tenido ese apoyo. Es cierto que el foco mediático va variando, dependiendo de la temporada. No he obtenido ninguna medalla, pero sí es verdad que siempre he estado entre los mejores del mundo en todo momento y eso es algo bueno.

Muchas veces los medios solo ven las medallas o el resultado que vas teniendo cerca de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, hay que seguir el camino porque sin el periodo de clasificación no hay JJOO. Hay que seguir cada paso antes de pensar que quiero ganar una medalla olímpica. Se echa en falta un poco más de seguimiento.

P: ¿Cómo has trabajado estos tres años? ¿Tienes mucha presión por conseguir otra medalla?

R: No la tengo. Nunca he trabajado para contentar a nadie y siempre he trabajado para conseguir mis propios objetivos. He trabajado en el último año en la clasificación del equipo y estamos avanzando muchísimos, queremos conseguir algo histórico. Soñamos con ir a por más en París, con tocar el cielo en los JJOO.

Como mínimo queremos un diploma olímpico y ya tendremos tiempo para soñar con la medalla. Obviamente no es lo mismo trabajar para hacer ejercicios individuales de suelo, que hacerlo en barra, salto o anillas y lograr una buena puntuación para el equipo. Aún así, vamos a luchar por estar entre los ocho mejores olímpicos, que es algo histórico.

Yo ya he cumplido todos mis objetivos personales, como por ejemplo puede ser ganar una medalla olímpica, en Mundiales. He cumplido bastante y sigo porque quiero estar en la cima. Para eso hay que ir poco a poco. Quedan cuatro o cinco meses para los JJOO y hay que luchar por darlo todo y pelear por las medallas. Hay que dejar que todo siga su curso.

P: Hace muchas referencias al equipo de gimnasia artística español, ¿cómo les ve? ¿Hay una buena base para el futuro?

R: El equipo que tenemos ahora es muy bueno y de ahí esos resultados. Sí que es verdad es que antes se iba a los Campeonatos del Mundo a ver si nos clasificábamos, ahora vamos a luchar por estar en la final.

Esto es un avance, porque ya damos por hecho que estaremos en la final. Eso no es flor de un día. Los pequeños dados hacia conseguir son duros y estamos viendo a poco los resultados. Hemos empezado a ganar seguridad y es un trabajo de todos, porque no depende una única persona. Me motiva mucho trabajar con este equipo.

P: Yéndonos al pasado, concretamente a los JJOO de Tokio. ¿Cómo vive uno en primera persona la consecución de una medalla? ¿Ha cambiado su visión del deporte?

R: Mi visión del deporte no ha variado, ha sido siempre la misma. El haberla conseguido, que era mi máximo deseo, ha hecho que abra un poco más visión y me lo crea. Ahora pienso que lo puedo lograr en París.

Te sientes menos presionado, al contrario de lo que la gente piensa. Para mí es mucho más fácil ahora porque ya he visto que soy capaz de ganar una y creo que puedo conseguir otra. Es un punto de vista totalmente diferente. Me motiva mucho más.

Cuando uno se plantea ganar una medalla olímpica siempre hay dudas. No sabes si estás preparado o tienes el nivel, pero una vez lo logras ves que reúnes todo ello. Voy a intentar mejorar ese resultado, pero primero hay que estar en esa final y hay que pelearlo.

P: ¿Cómo están siendo estos meses previos a París 2024? ¿Espera recuperarse pronto de los problemas físicos que le han azotado en este arranque de año?

R: Están siendo bastante duros. Una lesión ha hecho que me pierda muchas competiciones de preparación. Estaba bastante bien preparado, pero justo antes de viajar a la Copa del Mundo celebrada en El Cairo tengo que parar al lesionarse el gemelo.

Eso hace que te quedes fuera de la onda competitiva, pero prefiero que haya ocurrido con cierta antelación a los Juegos. Desde hace mes y medio no salto, pero he estado yendo al gimnasio, he ido cada día a fortalecerlo todo. Los médicos estarán 100% de que estará todo bien. Hay que curarlo todo bien para evitar recaídas de cara a París. Estamos siendo muy cautos. No tenemos ningún tipo de prisa, todavía queda mucho tiempo para estar preparado para pelear.

P: ¿Se hace duro preparar unos Juegos Olímpicos y gestionarlo con una familia?

R: En mi caso no puedo quejar. Mi pareja y mi familia me ayudan muchísimo. No lo veo como un inconveniente, para mi es una ventaja. Cuando estoy con los niños reconecto, es como una vía de escape para mí. Es estar en otro entorno diferente al deporte y eso es muy importante.

Son una motivación extra. Yo tengo una vida hecha, tengo a mis hijos y a mi casa... Si he conseguido todo esto, ¿por qué no voy a conseguir otras cosas?

P: Ahora nos vamos un poco más al futuro. Analizando a la delegación española de cara a París, ¿cree que se puede batir el récord de 22 medallas de Barcelona 92'?

R: Por supuesto que sí. Tenemos muchos deportistas muy buenos en España, con mucho carácter y mucha garra. Hay grandes talentos dando guerra. Veo muy factible que se pueda conseguir. Será un reto para nosotros.

Yo creo que la clave está en el trabajo y en la apuesta que se está realizando desde la instituciones. España está destinando mucho más dinero este año y eso se nota. Los deportistas pueden entrenar tranquilamente, tiene el reto de lograr grandes premios. Estamos muy preparados, porque además tenemos grandes especialistas con nosotros y eso nos da tranquilidad.

P: ¿Cuántas medallas cree que lograremos?

R: Vamos a superar el récord de Barcelona por un par de medallas, es decir, creo que tendremos en torno a 24-25. Lo vamos a conseguir.

P: ¿Hay algún compañero que le haga especial ilusión que gane una medalla?

R: Ilusión me haría que ganasen todos, pero yéndonos al plano personal Niko Shera es uno de ellos. Él es un gran judoka y trabaja muchísimo, se deja la piel en los entrenamientos, lo vemos cada día. Llegó a los pasados Juegos siendo campeón del mundo y no pudo lograr la medalla. Se lo merece, me encantaría que lograse una medalla olímpica.

Si me pongo a decir nombres quiero que ganen todos. En este mundo de alto rendimiento hay gente que trabaja muchísimo y ni siquiera llegan a unos Juegos Olímpicos. Hay que tener suerte para estar allí y, en el caso de Niko, creo que lo puede conseguir en París.