Los Juegos Universitarios 2023 en Rusia: Putin gasta 447 millones y sigue adelante pese a la guerra

La invasión de Rusia a Ucrania sigue y el mundo del deporte sigue repudiando todos estos actos que el país ruso está perpetrando. Mientras tanto, la nación que dirige Vladimir Putin quiere seguir con la vida tal y como era antes de tomar la decisión de entrar en el territorio ucraniano. Es por lo que el plan de llevar a cabo los Juegos Mundiales Universitarios de Verano de 2023 sigue en pie. A pesar del veto internacional, quieren que se celebren como estaba esperado en Ekaterimburgo.

La preparación del Universiade Village, que se está construyendo como parte de los Juegos Mundiales Universitarios de Verano de 2023, se estima en más del 65 por ciento. El coste de las instalaciones no ha aumentado, a pesar de lo sucedido con el precio de los materiales de construcción con motivo de la guerra en Ucrania. Hasta ahora, han invertido 39.000 millones de rublos. O lo que es lo mismo, 447 millones de euros.

El organizador de la Universiada, FISU, anunció la cancelación de todos los campeonatos estudiantiles en Rusia y Bielorrusia al menos hasta finales de este año, así como la eliminación de los atletas de estos países de las competencias que sean organizadas por esta entidad. Según el portal Ura.ru, este ente espera mantener los juegos y celebrarlos en las fechas previstas: del 8 al 19 de agosto de 2023.

Cambios de presupuesto

Timur Ufimtsev, director general de la empresa Sinara-Development, dio una actualización sobre la construcción de instalaciones para el evento del próximo año. "Algunos edificios se pondrán en marcha este año. Por ejemplo, dos complejos de dormitorios, por lo que su grado de preparación es el más cercano a su versión definitiva", explicó en la agencia oficial de noticias estatal rusa TASS.

Aún así, no elude que están teniendo problemas. "Por supuesto, en relación con los hechos conocidos, recibimos señales de ambos lados de que hay un aumento de precios, problemas con la logística, con los suministros, pero hoy toda la base regulatoria ha cambiado y eso nos permite usar otras instalaciones análogas", explica sobre la situación del resto de las obras.

Es más, todo el que diga que han sufrido variaciones en los presupuestos, miente según Ufimtsev. "Hoy en día, es imposible decir que las instalaciones de la Universiada han subido de precio, ni legalmente, ni físicamente, ni de hecho. No prometemos que esto no sucederá, pero legalmente hoy no sucede, y realmente esperamos que nos quedemos en el precio que proyectamos", sentencia.

Hay cinco complejos de albergues para 11.500 atletas en la villa, así como un centro médico, una pista de atletismo, un campo de entrenamiento, un centro comunitario y patio de comidas y el Palacio Acuático que cubre 60.000 metros cuadrados.

El plan si se cancela

La construcción de instalaciones para la Universiada 2023 en Ekaterimburgo continuará incluso si los organizadores cancelan los juegos. Así lo afirmó el presidente del distrito federal de los Urales, Vladimir Yakushev. Los edificios erigidos serán importantes para Ekaterimburgo: "En el territorio de la aldea de la Universiada se ubicará el campus de la Universidad Federal de los Urales. Incluso si se cancela la Universiada 2023, tanto el campus como otras infraestructuras seguirán siendo los puntos de crecimiento más importantes para la ciudad".

Están previstas competiciones en 18 deportes, en los que se jugarán 246 medallas. Se estiman alrededor de 10.500 atletas y jueces que visitarán el verano del próximo año la capital de los Urales para participar en la Universiada. Por su parte, el número de espectadores, según estimaciones preliminares, será de 550.000 personas. Todo se está poniendo a punto para que esta gran fiesta del deporte universitario se celebre. Todo dependerá del avance de la guerra.

