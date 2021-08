Luis de la Fuente: "No puedo decir que Asensio vaya a jugar ante Japón"

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol olímpico, ponderó la figura de Marco Asensio, titular en todos los partidos hasta la fecha aunque sin poder marcar, asegurando que es "muy importante" para el equipo, aunque no desveló si volverá a formar parte del once en las semifinales contra Japón. "Es un futbolista muy importante para nosotros. En el campo, en el banquillo y en la grada. Igual que el resto. No puedo decir si va a jugar mañana de inicio", dijo en rueda de prensa en referencia a que si el hecho de que el jugador del Real Madrid compareciera también significaba que iba a ser titular.

De la Fuente valoró también el estado físico de Dani Ceballos, quien sufre un esguince de grado II en el tobillo izquierdo desde el debut contra Egipto, aunque tampoco comentó nada respecto a su participación en el encuentro frente a Japón: "Está evolucionando fantásticamente bien. Hoy también va a entrenar", declaró.

El seleccionador analizó al rival en las semifinales y el estado de su equipo: "Estamos muy motivados e ilusionados con el partido de mañana. Expectantes por jugar un partido tan importante y con tanta trascendencia. Nos enfrentamos a un rival muy duro, difícil, como no podía ser de otra manera. Con muchas ganas de vivir esta experiencia", comentó.

Luis De la Fuente, durante el España - Argentina de los Juegos Olímpicos REUTERS

Dos selecciones que ya se vieron las caras el pasado 17 de julio en un amistoso de preparación: "Tiene pocas similitudes respecto al amistoso. Cuando llegamos estábamos en plena fase de acumular carga de trabajos, sin jugar nunca juntos… nuestra condición física no era óptima. Todo eso ha ido cambiando. Y nuestra convivencia hace que nuestro equipo adquiera ese sentimiento de grupo. Somos un equipo totalmente diferente y mañana esperamos dar una mejor versión todavía para vencer a una selección como Japón", completó.

