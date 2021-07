Pablo Carreño, tocado pero no hundido tras dejar escapar el oro: "Tengo poco que reprochar"

Pablo Carreño no llegaba a Tokio como un candidato de España a ganar medalla. Pero ni con esas previsiones ni con las dificultades meteorológicas de las pistas japonesas se pudo frenar la ambición del tenista. El asturiano se fue salvando de la 'quema' de representantes nacionales en la raqueta y acabó consumando su ascenso meteórico metiéndose en semifinales. Ahí se acabó, a medias, el sueño. Khachanov no titubeó y frenó en seco la carrera hacia el oro.

El golpe es duro y jugar un tercer y cuarto puesto nunca es sencillo. Sin embargo, el hecho de poder saborear una medalla olímpica siempre abre el apetito de cualquier deportista profesional. "Obviamente, una medalla de bronce es un logro muy importante", ha confesado Pablo Carreño en TVE. El español se mostró "un poco triste por haber perdido" puesto que tenían "muchas expectativas", pero pidió mirar al futuro y no encasillarse en el tropiezo de semifinales.

"Ha jugado muy bien, no me ha dejado sentirme cómodo en ningún momento. He probado cosas diferentes, no me han salido. Hay que pensar ya en el partido por el bronce. Hay que intentar recuperarse lo antes posible, mental y físicamente, porque al final la derrota de hoy no puede costarme la derrota de mañana", reconoció en la televisión pública.

Las sensaciones de Carreño no fueron buenas. El partido no se desarrolló como el de cuartos ante el número dos del mundo, Daniil Medvedev. "Era una oportunidad muy buena" jugar ante Khachanov en semifinales, pero no pudo ser y el orgullo es máximo. "Tengo poco que reprochar", espetó en la Cadena Cope. "Ha metido mucha presión. Yo no he sacado como estos últimos días. No ha sido fácil, he tenido una pequeña oportunidad".

Carreño comienza ahora un proceso exprés para olvidar el varapalo. En juego está una medalla de bronce que podría suponer la tercera para los olímpicos españoles en Tokio. Además, también cuenta con el peso de ser el único y último representante del tenis español. "No ha podido ser, tengo que mentalizarme en semifinales y pensar que todavía quedan opciones", concluyó en la cadena radiofónica.

El tenis, tocado

España contaba con numerosos representantes en el circuito de la raqueta. Sin embargo, y pese al aguante de la mayoría de ellos hasta el tramo de octavos de final, fue llegar a dichas eliminiatorias y empezar a perder fuelle. En el masculino, Davidovich se cruzó con un Djokovic que no bajó el pistón y que vive uno de sus mejores estados de forma. Y en femenino, de igual manera, se tuvieron que despedir Garbiñe Muguruza o Paula Badosa, que también provocaron el sueño de una medalla en femenino.

Tras las respectivas eliminaciones, Carreño se quedó en solitario en el circuito de tenis. Y ahora tendrá en su mano la posibilidad de conseguir una medalla que, hasta hace unos meses, todos los aficionados pensaban que traería a España Rafael Nadal.

