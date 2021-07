Los JJOO del racismo y la opresión: de la hambruna de Lukashenko al escándalo alemán

Los Juegos Olímpicos de Tokio pasarán a la historia por muchos factores. El primero de ellos, el más obvio, es el que les ha hecho demorarse un año más de lo esperado. Para siempre serán los Juegos de la pandemia, de la Covid-19, los que se disputaron entre medidas de seguridad, mascarillas y vacunas.

Sin embargo, ese gran protagonismo ha quedado eclipsado durante unos días por otro grave problema, el de la presión que sufren algunos deportistas. Al frente de esta lacra, Simone Biles, una de las mejores gimnastas de la historia, gran imagen de la cita olímpica y que ha dicho basta tras no poder soportar todo lo que tiene sobre su figura.

No obstante, el caso de Biles no ha sido el único que ha generado mucha polémica en el entorno de los Juegos Olímpicos, ya que la cita de Tokio también pasará a la historia por los diferentes casos de racismo que se han vivido después de años complicados en este aspecto y por las muestras de opresión que han mostrado hacia sus deportistas algunos países como Bielorrusia. Una opresión que también lleva implícita una carga de xenofobia debido a los ideales de su instigador.

lukashenko

La dictadura bielorrusa

El lamentable protagonista de esta historia es una vez más Alexandr Lukashenko, quien se ha vuelto acordar de sus deportistas para cargar duramente contra ellos. Este polémico jefe de estado, famoso y conocido por ser el responsable de la última dictadura presente en Europa, la tiene tomada con casi todo aquel que participa en una competición. En su haber está tener a casi todo el deporte de su país en su contra, a los que considera opositores y a los que incluso ha llegado a encarcelar y torturar.

En esta ocasión, y con la excusa de la participación de sus deportistas en los Juegos Olímpicos, Lukashenko ha vuelto a sacar el fusil de asalto que tiene en la boca para apuntar a sus atletas de una forma ruin y cobarde para reprenderles y amenazarles por sus malos resultados. Un ejemplo más de su opresión.

Lukashenko, quien lleva al frente del país durante más de 20 años, ha sido desde 1997 presidente del Comité Olímpico de su país. Sin embargo, en el mes de febrero decidió dejar el cargo a su hijo para que todo quedara en casa. La situación es tan grave que el propio Comité Olímpico Internacional no reconoce la figura de ninguno de los dos por la terrible represión que sufren los deportistas que se muestran contrarios a su régimen en Bielorrusia.

Thomas Bach, presidente del COI, saluda durante la Ceremonia de Apertura de los JJOO de Tokio REUTERS

En su última aparición, Lukashenko ha aprovechado para responder por los malos resultados deportivos del país en Tokio. Asegurando que no existe en problema en la educación deportiva, para el todopoderoso líder bielorruso el motivo radica en los excesivos medios económicos que dedican al deporte ya que, si necesitaran ganar para poder obtener ayudas y continuar con sus trayectorias, obtendrían mayores éxitos.

"Lo digo a menudo: ¿saben por qué a veces no ganamos en el deporte? Algunos dicen que hay problemas en la educación. Pero lo que sucede es que no pasan hambre". Esta fueron sus palabras textuales, las que han generado una enorme polémica. El líder bielorruso aseguró que en otros países con menos talento y más pobres se obtienen victorias porque gracias a ellas los atletas "no tienen que deambular para buscar su pan". En esta línea apuntó hacia países africanos e incluso a Serbia.

Lukashenko, conocido por sus tendencias xenófobas y por sus políticas pro-rusas para dirigir el país, cargó también contra las familias de los deportistas, en especial contra las esposas de los atletas masculinos: "Miren lo que están haciendo nuestros deportistas, y especialmente sus esposas. En el mundial de fútbol algunas personas, futbolistas, recibieron grandes cantidades de dinero. ¿Para qué quieren entonces trabajar sus esposas? Están sentadas, con el dedo en sus iPhones. Y todas son opositoras".

La delegación de Bielorrusia en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Escándalo del ciclismo alemán

Otra importante polémica que se ha generado en los últimos días en los Juegos Olímpicos se ha vivido en el seno del equipo alemán de ciclismo, particularmente durante la celebración de la prueba contrarreloj. Allí participaba el conocido ciclista Nikias Arndt quien era seguido por el coche del equipo nacional alemán mientras se producía la carrera.

En un momento de la prueba, Arndt llevaba por delante a otros dos ciclistas que habían salido antes que él y a los que podía doblar para continuar con su buena actuación. Se trataban del eritreo Amanuel Ghebreigzabhier y del argelino Azzedine Lagab. Desde el coche, el seleccionador nacional germano, haciendo las veces de director de equipo en este tipo de competiciones, soltó un mensaje de lo más desagradable y sorprendente: "¡Atrapa a los camelleros!".

Ese grito, que pretendía de alguna forma motivar a su ciclista, fue recogido por la realización televisiva de la carrera. Cuando el hecho se viralizó y llegó a conocimiento de la federación de ciclismo alemana y del Comité Olímpico nacional, se tomó la decisión de expulsar al seleccionador Patrick Moster, quien después pidió disculpas por su actuación.

El alemán Nikias Arndt en la prueba contrarreloj de los JJOO de Tokio 2020 Europa Press

El técnico aseguró que se trató de una pérdida de papeles puntual fruto de la tensión y de los nervios de la carrera, algo un tanto incomprensible cuando ni en sus mejores sueños Nikias Arndt podría estar peleando incluso por un Top10 en la prueba. Finalmente, terminó 19º a casi cuatro minutos del ganador Primoz Roglic y desmarcándose de las palabras de su seleccionador que fue apartado por el Comité Olímpico Alemán.

Larga lista de casos

Estos dos escándalos que han perturbado la rutina habitual de los Juegos Olímpicos se unen a otros ya vividos durante los últimos días. El más reciente fue el de un periodista griego que discriminó a los tenistas de mesa asiáticos por su aspecto físico. De hecho, su crítica, interpretada como un comentario racista, fue que no entendía cómo podían ver una pelota que viaja a tanta velocidad con sus ojos rasgados.

Demóstenes Karmoiris, autor del insulto, fue expulsado de la televisión helena nada más terminar el partido que su jugador Panagoitis Giotis perdió contra el surcoreano Jeoung Young-Sik, haciendo todavía su ridículo más grande y dejando otro lamentable y polémico episodio de estos Juegos Olímpicos.

El jugador de tenis de mesa surcoreano Jeoung Young-Sik en los JJOO de Tokio 2020 EFE

Antes, el judoca argelino Fethi Nourine se hizo famoso al inicio de estos Juegos por negarse a competir en su primer combate contra Tohar Butbul, de origen israelí, al considerarlo una traición al conflicto palestino. Fethi fue recibido en su país como un héroe tras tomar esta decisión de la cual aseguró sentirse muy orgulloso a pesar de que le ha costado una suspensión por parte de la Federación Internacional de Judo.

Un gesto que no es la primera que Fethi realiza en Tokio, ya que en el Mundial celebrado en 2019 tomó exactamente la misma decisión, retirándose y negándose a tener un combate por el mismo motivo. Sin embargo, esta vez eligió el mayor escenario posible para un gesto que la IJF consideró como una discriminación alejada de los valores del deporte, unos valores que están siendo atacados constantemente en estos Juegos.

[Más información: Hashimoto, el oro de la gimnasia 'obsesionado' con entrenar: presión familiar y la corona de Uchimura]

Sigue los temas que te interesan