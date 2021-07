Pablo Carreño se despide del oro al perder ante Khachanov y luchará por lograr el bronce en Tokio

No pudo completar el cuento de hadas el tenis español. Pablo Carreño hizo posible que todo el país creyera en una final después de vencer a Medvedev, pero un intratable Karen Khachanov lo ha impedido. El ruso ha mandado a la pelea por el bronce al español por la vía rápida en dos sets (6-3, 6-3) después de un partido donde este se ha mostrado intratable y el asturiano no ha encontrado el nivel que sí tuvo en cuartos de final. [Narración y estadísticas: Karen Khachanov - Pablo Carreño]

Ni competir sin su bandera ni el nombre de Rusia desmotivaron a un Khachanov que vengó a su compatriota en unas semifinales que dominó con puño de hierro. Inspirado en el saque, pero sobre todo en el juego desde detrás de la línea de fondo, el número 25 del mundo está encontrando en Tokio un nivel que no había demostrado en ningún otro momento de su carrera. Inmiscuido en el grupo de tenistas de este país que están llevando el tenis a otro nivel, peleará por el oro en la gran final.

Carreño tendrá que recuperar rápidamente su estado mental para pelear por un bronce que sería un resultado más que sorprendente. Tras la baja de Rafa Nadal y lo sucedido durante el torneo con las féminas. El perdedor del Novak Djokovic - Alexander Zverev será su rival en esta final de consolación, por lo que habrá que atenerse a su capacidad para vencer a todo un número dos para confiar en que podrá superar a un rival de mayor entidad.

El tenista español Pablo Carreño ha sucumbido en semifinales ante el moscovita Karen Khachanov.



El representante del Comité Olímpico Ruso ha estado intratable. ¡Así ha sido el cierre del partido por un doble 6-3! #TokyoRTVE30J #Tokyo2020 https://t.co/bP3AATAYGF pic.twitter.com/Q9Rp3bUegp — RTVE Deportes (@deportes_rtve) July 30, 2021

Porque este viernes Pablo no ha atisbado buenas sensaciones. Muy influenciado por el juego de su rival, el asturiano no ha podido llevar las riendas del encuentro en ningún momento. Desde que le rompió el saque en el primer set, Pablo no tuvo oportunidad de hacer como con Medvedev, que en cuanto se puso por delante, le igualó. Esa falta de reacción fue determinante para que el segundo set fuera por el mismo camino. El guión fue similar y en ningún momento el español tuvo posibilidad de remontar.

España no pisaba una final individual desde que lo hizo Rafa Nadal en Pekín 2008. De haber llegado, Carreño habría sido el cuarto tenista en jugar por un oro olímpico después de Jordi Arrese en Barcelona '92 y Sergi Bruguera en Atlanta '96. La decimotercera medalla en la historia de los Juegos para el país en esta modalidad, la que sería la cuarta de bronce, pasará por lo que pueda hacer el asturiano este sábado.

En cualquier caso, la victoria de Khachanov tiene sabor español. El pupilo a tiempo parcial del español Pepo Clavet, que también trabaja con Feliciano López, tiene en su haber como máximo honor haber ganado París-Bercy en 2018. En esa final superó a Djokovic, el que seguramente sea su rival este domingo viendo el nivel que atesora el serbio. También hay que señalar que Toni Estalella, su preparador, tiene mucha culpa de este rendimiento.

