Nuria Vilarrubla roza la sorpresa en C1 y España dice adiós a otra medalla en Tokio 2020

Nuria Vilarrubla no llegaba como favorita a la final de slalom C1. Sin embargo, salió la tercera de la serie y buscó hacer el mejor tiempo posible para meter la presión al resto de rivales posteriores, en su mayoría candidatas a la pelea por la medalla. La española realizó una gran salida y mejoró el tiempo de las dos previas, pero varios errores posteriores y un mal tramo final la condenaron a decir adiós a la lucha por el metal. La catalan se llevó un diploma olímpica como octava.

El equipo olímpico español, que soñaba con dar la sorpresa y repetir algo similar a lo que sucedió con la medallista Maialen Chourraut, tuvo que conformarse con una buena actuación y con la simple clasificación para la final. Vilarrubla estuvo cerca de obrar lo que parecía un milagro, pero dijo adiós de primeras firmando un tiempo de 127:37 que la sacó de los primeros puestos muy rápido. Varias penalizaciones desconcentraron a la española, que vio imposible reducir su marca.

La australiana Fox, que compitió también contra Chourraut, terminó llevándose el oro del C1 con un gran tiempo de 105:04 sin ninguna penalización. La plata fue para Mallory Franklin, obteniendo la británica un tiempo de 106:68 y 108:68 tras una penalización. El podio lo completó la alemana Herzog, también con dos segundos de penalización, con un 111:13 de marca. Nuria, en caso de no haber recibido cuatro segundos extra, tampoco habría alcanzado tiempo de medallas.

Nuria Vilarrubla, pese a todo, se despidió de Tokio 2020 con un buen sabor de boca. Alcanzando la final y arriesgando para romper la clasificación en los que han sido sus primeros Juegos Olímpicos. A sus 29 años, la de La Seu d'Urgell se marchará del territorio nipón con una imagen positiva y ese nuevo diploma para el piragüismo nacional.

La plata de Maialen

La deportista vasca se convirtió en tercera medalla para España en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Chourraut ya había demostrado su calidad en anteriores citas olímpicas y esperaba poder estar al nivel en esta ocasión. Lo estuvo e incluso lo superó, pues saliendo a la mitad de la serie consiguió meter presión a sus rivales con un gran tiempo y paulatinamente vio cómo las candidatas al podio se iban cayendo de la pelea por varias penalizaciones.

Chourraut, a sus 38 años, logró su tercera medalla olímpica particular y la tercera para España en Tokio 2020. Maialen sumó una plata al oro que ganó en Rio 2016 y al bronce que dio al equipo olímpico en Londres 2012, cuando comenzó su escalada en este tipo de eventos. La lección de vida, siendo madre y recordando siempre a su hija en los momentos de competición, han dado mayor fuerza a su figura.

"La medalla que faltaba en la colección olímpica. Yo no tiro la toalla hasta el final, le puedo dar muchas vueltas, lo peleo mucho... No venía como la más rápida y también eso se me hace duro. En Rio me quedé muy satisfecha. Estos Juegos han sido especiales y lejos de Ane. Estoy deseando darle un beso, coger el avión y llegar a casa mañana", llegó a explicar Chourraut en la televisón pública.

