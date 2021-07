Hugo González: "Espero que no sean mis últimos JJOO porque si no eres finalista no tienes beca"

Hugo González lo ha vuelto a hacer y los aficionados a la natación en España empiezan a preocuparse de verdad. El atleta mallorquín, que no tuvo una buena actuación en las semifinales de los 200 estilos de los Juegos Olímpicos de Tokio, ha dejado su futuro en el aire una vez más, por lo que los rumores han cobrado toda su relevancia.

En el mundo de la natación era ya una comidilla absoluta que el prometedor deportista español estaba pensando en dejar la piscina de manera profesional por la falta de ayudas que hay en función de los resultados. En este caso, ha hecho referencia al número de becas que se conceden en España por parte del Comité Olímpico y que dependen de objetivos como clasificarse para una final olímpica, algo que Hugo no ha conseguido este jueves.

Después de que hace unos días fuera su propio padre quien insinuara que estos podrían ser los últimos Juegos Olímpicos de Hugo a pesar de tener solo 22 años y de ser el actual campeón de Europa de los 200 estilos, ahora ha sido el propio nadador quien ha confirmado esos pensamientos: "Espero que no sea mi última carrera en unos Juegos... Habrá que ver qué apoyos hay porque siendo finalista tienes beca ADO, pero si no entras no".

Hugo González en los Campeonatos de Europa de Budapest EFE

Esta sonora afirmación en los micrófonos de la Cadena COPE ha vuelto a avivar los conflictos que ha tenido Hugo González con la actual organización de este tipo de ayudas y con la Real Federación Española de Natación. El deportista español no considera justo cómo están establecidos los criterios para conceder ayudas y por ello mantiene viva esa guerra que puede ser clave en su futuro.

Hugo lleva entrenando en Estados Unidos desde el año 2017 donde ha recibido preparación univeristaria y donde se ha ejercitado junto al entorno de la selección olímpica del país americano, por lo que no ha podido tener mejores maestros. Gracias a este cambio, su rendimiento ha explotado en los últimos meses hasta conseguir ese campeonato de Europa.

La decepción de Hugo

Hugo llegaba con gran ambición a los Juegos Olímpicos y de momento su balance ha sido un diploma olímpico y una decepción en los 200 estilos donde ha quedado fuera de la final, lo que podría complicar su futuro. De momento, no ha querido buscar excusas para esta derrota y ha analizado así su rendimiento: "No estoy contento, no hay excusas. Perdí dos décimas en el primer 50, no me sentí tan bien como el primer día. Son cosas que pasan, es deporte".

Hugo González, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 REUTERS

Es deporte y esta derrota podría hacer aprender a Hugo para seguir mejorando y luchar por nuevos objetivos en el futuro, pero lo cierto es que nadie sabe lo que va a pasar en su carrera. El hecho de tener que correr con gastos como viajes y alojamientos para sus competiciones hace se tome la natación más como un hobby que como una profesión, lo que le penaliza a la hora de su trayectoria deportiva para competir contra los mejores del mundo. Además, lleva en paralelo sus estudios de ingeniería, por lo que tiene más preocupaciones y ocupaciones en su mente que mirar por su futuro como nadador.

Ahora, Hugo se despide de los Juegos Olímpicos con un mal sabor de boca después de no haber estado presente en esa final, su objetivo, y piensa ya en su nuevo año. Comenzará un nuevo curso en Estados Unidos donde seguirá estudiando en la Universidad de Berkeley para despuésregresar a España, ya que también se ha matriculado a otra carrera en la UCAM.

[Más información: Nico García, a la final en 200 espalda; Jessica Vall y Hugo González, eliminados en 200 braza y 200 estilos]

Sigue los temas que te interesan