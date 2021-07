La emoción de Maialen Chourraut acordándose de su hija Ane: "Es duro estar lejos de ella"

La piragüista española Maialen Chourraut, medallista de plata en la categoría de K1 de los Juegos de Tokio 2020, declaró que el resultado supone para ella un "objetivo cumplido y más que cumplido" y tuvo un recuerdo cariñoso para su hija Ane. También explicó que no había sido la bajada perfecta que había imaginado, pero que "ha estado bien peleada". No cometió ningún error, seguramente porque llegó "sin presión de Londres y Río", aunque apunta a que "con una cuarta plaza hubiera estado muy satisfecha".

La fuerza le ha llegado "Aupa, Ane, y a todos los amigos, toda la familia que está con ella, apoyándole a ella también, porque es duro estar a tantos kilómetros", comentó la subcampeona olímpica instantes después de conseguir su tercera medalla olímpica consecutiva, tras el bronce de Londres 2012 y el oro de Rio 2016. "Soy afortunada no por la medalla sino por todos los que me rodean", dejó claro en los micrófonos de COPE tras su triunfo.

La guipuzcoana reconoció que ha "sufrido bastante estos años" para llegar en las mejores condiciones a la defensa de su título en Tokio. "Pero bueno, objetivo cumplido y más que cumplido. No me lo creo, no me lo creo", comentó. Esto también lo dejó claro su entrenador y pareja, Xabi Etxaniz: "Cuando vienes aquí no piensas en el color de una posible medalla sino en el sueño de lograr la medalla, la perseverancia, la constancia.. y las elecciones que ha tenido que hacer tras unos años complicados por las lesiones. Mejor para nosotros no podía ser. Ha tenido que trabajar mucho. Maialen ha hecho una manga concreta y contundente. Al final ha venido la medalla, pero igualmente estaríamos muy contentos".

"Lo peleo mucho, pero es que hasta el final no he tirado la toalla. El camino hasta aquí no ha sido nada fácil". #CanoeSlalom #Tokyo2020 #TokyoRTVE27J https://t.co/OUoHb5ROiC pic.twitter.com/qTNFpORScL — RTVE (@rtve) July 27, 2021

"La medalla que faltaba en la colección olímpica. Yo no tiro la toalla hasta el final, le puedo dar muchas vueltas, lo peleo mucho... No venía como la más rápida y también eso se me hace duro. En Rio me quedé muy satisfecho. Estos Juegos han sido especiales y lejos de Ane. Estoy deseando darle un beso, coger el avión y llegar a casa mañana", concretaba en los micrófonos de RTVE.

