Nico García, de Moratalaz a Tokio 2020: el último eslabón de la cadena de la espalda en España

Nico García ha brillado con luz propia en sus primeros Juegos Olímpicos. El joven nadador español de 18 años ha puesto el foco sobre su figura con una actuación excelente en el 200 metros espalda en Tokio 2020, donde competirá en la final en la madrugada de este jueves al viernes (03:50 horas). Sin presión y con todo por ganar, el madrileño buscará una gran actuación que redondee su primera presencia en una cita olímpica. Aunque él ya ha ganado mirando al futuro.

Su presencia en la final, como explicó Hugo González en el caso contrario, asegura la beca. Su juventud, unida a esta experiencia, comienza a hacer crecer sobre su figura unas expectativas de cara al futuro. Ha sido la quinta mejor marca de las semifinales, él mismo no podía imaginarlo: "Cuando vi que había quedado tercero de mi serie, no me lo creía. Es un sueño". También aseguró llegar al final con una marcha menos, pero le valió para meterse en la final.

La actuación de Nico ha sido espectacular, con una primera parte de la carrera bastante aceptable, pero a distancia de sus rivales. Un resultado que hacía soñar con el pase si llegaba una remontada considerable, la cual terminó llegando. El español se lució de lo lindo en un final increíble en el que fue adelantando rivales hasta colarse en el podio. El joven nadador español no se dejó amedrentar por los nombres que tenía a su alrededor y cuajó un papel perfecto por la calle seis.

Los metales van a estar complicados, pero ese quinto puesto provisional hace pensar que podría estar muy cerca posible que si Nico logra otra actuación en progresión ascendente, pueda estar peleando con lo más selecto de la natación mundial y, por qué no, soñar con una presencia en el podio. En su defecto, el diploma olímpico será un gran premio para este talento de la natación española después de una actuación un tanto decepcionante en la piscina.

Desde Moratalaz

Tiene como ídolo al mismo Hugo González, que también se metió en la final del 100 espalda. En el doble de distancia, Nico es mejor. También se fijó en Aschwin Wildeboer, uno de los espaldistas más reconocidos en la historia en España. En el olímpico en Pekín tiene un gran ejemplo, ya que ha sido campeón de Europa y récord del mundo de los 100 metros espalda. El año que viene quiere empezar una Ingeniería, como hace el otro olímpico al que sigue.

Lo suyo era el baloncesto con su 1,93 de altura, pero en el Colegio Gredos San Diego detectaron su talento para la natación. En esta institución que se enmarca en el barrio madrileño de Moratalaz comenzó su carrera que avanza de forma meteórica. Si con 18 años ha sido capaz de llegar a los Juegos y plantarse en la final, su carrera solo puede ir a más. Ojalá su caso no termine como el de otras jóvenes promesas.

