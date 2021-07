En defensa de Simone Biles: "Ha soportado más traumas a los 24 años que la mayoría en toda su vida"

Simone Biles ha dado un paso adelante y ha rechazado la opción de participar en la final individual por aparatos (el all-around) este jueves por el problema de ansiedad que sufrió en la final por equipos. La gimnasta estadounidense ha sido muy valiente al sacar a la luz su problema y sobre ella se ha hablado y escrito mucho en las últimas horas.

Andrea Orris, preparadora física de Estados Unidos, ha escrito un post en su perfil personal de Instagram y ha roto una lanza en favor de la gimnasta ante todos aquellos que han utilizado lo que le ha pasado para atacarla: "Me frustra tanto ver comentarios sobre Simone Biles no ser lo suficientemente fuerte mentalmente o renunciar a su equipo".

La propia Simone Biles tomó la palabra para asegurar que después de su primera actuación no estaba preparada para seguir compitiendo. "Después de la actuación que hice, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", ha asegurado la estadounidense.

"Me frustra tanto ver comentarios sobre Simone Biles no ser lo suficientemente fuerte mentalmente o renunciar a su equipo. Estamos hablando de la misma niña que fue abusada sexualmente por el 'médico' de su equipo durante toda su niñez y adolescencia", comienza el texto.

"Ganó el título del Campeonato Mundial completo mientras sufría una piedra renal, sometió su cuerpo a un año adicional de entrenamiento a través de la pandemia, agregó tanta dificultad a sus rutinas que los jueces, literalmente, no saben cómo calificar adecuadamente sus habilidades porque están muy adelantadas a su tiempo e innumerables obstáculos más que quizás ni siquiera sepamos", continúa Orris.

"Todo esto mientras mantiene sus responsabilidades con sus acuerdos de patrocinio, los medios de comunicación, las relaciones personales, etc. Y algunas personas todavía pueden decir honestamente: 'Simone Biles es blanda. Ella es una abandonadora'. Esa niña ha soportado más trauma a la edad de 24 años de lo que la mayoría de la gente pasará en su vida", sentencia en sus redes sociales.

Los demonios de la cabeza

La gimnasta ha señalado también anteriormente que tal vez no confía tanto en ella como antes y eso le crea ansiedad: "Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes".

