Niko Shera, tocado tras caer en los JJOO: "No tengo ganas de ver un tatami, han sido años muy duros"

España perdió a su principal aspirante al oro en una dura jornada en los Juegos Olímpicos. El judoca Niko Shera se quedó a las puertas del bronce después de caer en la repesca. El deportista, último campeón del mundo, cayó tanto en cuartos como en la repesca y tuvo que conformarse con la séptima plaza. Un duro varapalo que él mismo reflejó ante los medios de comunicación.

Niko Shera aseguró que nunca encontró su mejor estado de forma sobre el tatami. "Puede ser un poco de presión, un poco del peso, que ha sido un año muy largo y con mucho control de la nutrición para poder dar el peso... Pero son excusas, porque no tenía esas sensaciones que normalmente tengo en la competición", aseguró en los micrófonos de Cope.

"Se me han alargado los combates. El primero no me debería costar, el segundo tampoco... Se me han ido alargando, técnica y físicamente soy superior. Es de esos días donde no salen las cosas. Lo he intentado, lo he dado todo, pero no ha sido suficiente", espetó. Por ello, no tiene duda de que habrá otra oportunidad en París: "Ganaré".

Niko Shera cae en la repesca y rompe a llorar desconsolado 😢



Era el gran favorito al oro y se despide sin medallas de #Tokyo2020 pic.twitter.com/fzeSD8CrTV — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 28, 2021

El español, que nada más terminar el combate rompió a llorar, se mostró "bastante dolido" ante la prensa. Ni él esperaba ese duro resultado aunque sus sensaciones no fueran las mejores. "Voy a necesitar tiempo para analizar todo lo que ha pasado, no estaba bien desde el primer momento, las sensaciones no eran las que deberían de haber sido para todo lo que había entrenado y preparado", aseguró en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

"Iba a por la medalla, tenía ganas de darlo todo y mi preparación era para ganar, pero no sé qué ha pasado", espetó el judoca al poco de perder en la repesca. Tal es el golpe anímico de Niko Shera que no pensará en el judo durante las próximas fechas. "Ahora mismo no tengo ganas de ver tatami, han sido años muy duros", concluyó.

Shera, el gran favorito

Niko Shera era la principal opción de España para llevarse un oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. La delegación española no ha comenzado de la mejor manera la cita nipona y el último campeón del mundo de judo daba razones para creer. Sin embargo, desde octavos comenzó a sufrir y Shera acabó cediendo ante Bobonov, que luego se llevaría el bronce entrando desde la repesca.

Sin Shera, el judo español alargará su sequía tres años más hasta París 2024. El último título que cosechó a nivel olímpico el país se produjo en Sidney 2000. De ahí que, teniendo en sus filas a un judoca histórico capaz de ganar dos Mundiales seguidos, se viera este Tokio 2020 como la oportunidad perfecta para poner fin a esa crisis.

[Más información - Biles, Phelps e Iniesta: los deportistas que acabaron con el tabú sobre la ansiedad y la salud mental]

Sigue los temas que te interesan