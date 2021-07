Viciosa crea polémica tras el récord de Katir: "Me habría gustado un atleta con apellidos castellanos"

Mohamed Katir es el atleta español del que más se está hablando durante las últimas semanas. El motivo no es otro que los récords nacionales que ha amasado en tan poco tiempo en los 1.500, 3.000 y 5.000 metros. El último fue el de los 3.000 que logró arrebatar a Isaac Viciosa tras 23 años sin un tiempo que batiera al palentino.

Precisamente, Viciosa ha hablado sobre Katir y su nuevo récord durante una entrevista para el portal Soy Corredor. Y ha dejado un comentario que está generando cierta controversia: "De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio. Creo que con 50 años puede permitirme el lujo de ser crítico", dijo.

Pero lo más comentado es cuando hace referencia al origen marroquí de Katir: "Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos", comentó. Katir llegó a España cuando tenía solo cinco años tras alcanzar la costa andaluza en patera.

Mohamed Katir, en el Campeonato de España de Pista Cubierta en Gallur

"Lo que quiero comprobar es si no se ha precipitado en cuanto a la preparación física. Son récords fantásticos pero si no consigue algo serio en los Juegos Olímpicos quedaría en nada y sería chocante", añadió sobre los tres récords consecutivos de Katir antes de la cita olímpica.

Estas tres marcas de prestigio alimentan las esperanzas de Katir de ganar medalla en los Juegos de Tokio, donde correrá los 5.000 metros.

Los récords de Katir

Katir, plusmarquista español de 1.500 y 5.000 metros, consiguió el martes pasado su tercer récord nacional en un mes al ganar los 3.000 de Gateshead con 7:27.64, la mejor marca jamás lograda en la reunión británica, que le sitúa decimoquinto en el ránking mundial de todos los tiempos.

El murciano, que adelanta al ilustre keniano Eliud Kipchoge en la lista mundial, acabó con un récord de España que ha permanecido 23 años en poder del palentino Isaac Viciosa con un registro de 7:29.34 conseguido el 9 de julio de 1998 en Oslo.

La trayectoria de Katir esta temporada no deja de producir asombro. El 10 de junio corrió los 5.000 de Florencia en 12:50.79, batiendo el récord nacional de Alemayehu Bezabeh, y el pasado viernes los 1.500 de Mónaco en 3:28.76, arrebatando la plusmarca a Fermín Cacho.

