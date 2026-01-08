Ya es oficial: Jon Rahm confirma la gran transformación que sufrirá el LIV Golf en 2026

Jon Rahm ha levantado el velo sobre los cambios más profundos que experimentará LIV Golf desde su creación en 2022.

En declaraciones al podcast Golf's SubPar, el golfista español ha confirmado una reforma estructural que transformará radicalmente la competición financiada por Arabia Saudí, con medidas diseñadas para convencer al Ranking Mundial Oficial (OWGR) de que otorgue los codiciados puntos que la liga lleva años persiguiendo sin éxito.

El anuncio más impactante es la implantación de un sistema de descensos masivos que afectará a aproximadamente el 20% de los participantes. "Creo que vamos a llegar a 57 jugadores y creo que 10 u 11 descienden. Básicamente, un 20% o un poco menos", explicó Rahm.

Este cambio representa un salto brutal desde los cuatro jugadores relegados en temporadas anteriores hasta una cifra de entre diez y once deportistas que perderán su plaza en 2026.

La reestructuración responde directamente a las exigencias del OWGR, que históricamente ha rechazado conceder puntos a LIV Golf por considerar su formato demasiado alejado de los estándares tradicionales del golf profesional.

Desde su lanzamiento, la ausencia de puntos del ranking mundial ha sido el talón de Aquiles de la liga, dificultando que sus jugadores califiquen automáticamente para los torneos majors y comprometiendo su relevancia deportiva a largo plazo.

El campo de juego también experimentará una expansión significativa, pasando de 54 a 57 participantes mediante la incorporación de cinco plazas Wild Card. Tres de estas plazas se asignarán a través de LIV Promotions, un torneo clasificatorio que se disputa actualmente en Florida, mientras que las dos restantes corresponderán a los mejores clasificados de las International Series del Asian Tour.

Jon Rahm golpea a la pelota en la cuarta jornada del Open de España EFE

Estas modificaciones se suman al cambio de formato anunciado en noviembre de 2025, cuando LIV Golf confirmó que abandonaría su característico sistema de 54 hoyos para adoptar el estándar universal de 72 hoyos en todos sus torneos de 2026. "

Tengo entendido que todo eso fue parte del proceso", señaló Rahm refiriéndose a las negociaciones con el OWGR.

El golfista vasco también abordó la situación del ranking mundial con cautela: "No puedo garantizar nada. A estas alturas, creo que va a suceder, pero sería bueno tenerlos [los puntos] cuanto antes, obviamente. Antes de que empiecen los majors, para que algunos tengan la oportunidad de ganar puntos".

Los descensos masivos pondrán en riesgo incluso a figuras establecidas, en un contraste dramático con el modelo original de LIV Golf basado en contratos garantizados sin riesgo de relegación. La nueva estructura contempla una lock zone para los mejores clasificados, una open zone intermedia sin garantías contractuales, y una drop zone que condenará directamente al descenso.

Paralelamente, Rahm confirmó los fichajes del belga Thomas Detry y el australiano Elvis Smylie, mientras que el estadounidense Akshay Bhatia rechazó unirse a la competición.

El español también comentó brevemente la sorpresiva salida de Brooks Koepka en diciembre, admitiendo desconocer los detalles completos aunque expresando su deseo de volver a competir contra él en futuros eventos.

Estas transformaciones representan el esfuerzo más ambicioso de LIV Golf por ganar legitimidad deportiva mientras mantiene su modelo financiero disruptivo respaldado por el fondo soberano saudí.