Carlos Alcaraz se pasa al golf y juega un partido junto a Rahm en la previa del Open de España

Madrid se viste de gala este fin de semana para acoger el Open de España de golf. Un torneo que se disputará en el Club de Campo Villa de Madrid y que contará con la participación de muchos de los mejores jugadores del planeta.

La capital de España se prepara para un acontecimiento siempre muy esperado y son muchos los que querrán presenciar los cuatro días de competición. Uno de ellos es Carlos Alcaraz, quien ha estado presente en el campo este miércoles disfrutando de un partido.

Concretamente, el murciano ha jugado esta mañana junto a Jon Rahm el proam del Open de España. Ambos han compartido nueve hoyos y después ha disputado el resto del choque contra Shane Lowry, quien anotó el punto decisivo de la Ryder Cup hace apenas dos semanas que le dio el título a Europa.

The swing of two-time Wimbledon champion Carlos Alcaraz 🎾🇪🇸#OpenEspana pic.twitter.com/1qrpVnm6to — DP World Tour (@DPWorldTour) October 8, 2025

No es la primera vez que Alcaraz disfruta jugando al golf. Lo practica desde hace años y, aunque durante algún periodo los médicos se lo desaconsejaron, lo ha vuelto a retomar. De hecho, ya se le vio jugando durante el transcurso del US Open.

“Empecé a jugar a principios de 2020”, reconoció el español en una entrevista reciente. “Me encanta. De niño iba al driving range a golpear algunas bolas y me gustaba, pero desde 2020 empecé a jugar más, a salir al campo y a jugar hoyos”, prosiguió.

Federer and Alcaraz on the golf course!



Father and son energy 🫶 pic.twitter.com/JD8qnBHx5a — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 17, 2025

"Me siento en paz cuando salgo a jugar al golf en el campo. Mi hándicap ahora mismo es 14. Está bajando, pero lleva tiempo. Para mí es un privilegio tener tiempo para jugar un poco al golf", añadió el tenista español.

"Creo que el ambiente que se vive en un campo de golf es especial. Solo tú, jugando con tu equipo, con algunos amigos o con quien sea. Tienes toda la atención únicamente en hacer el mejor golpe posible. Cuando caminas hacia el siguiente hoyo, olvidas todo lo demás y simplemente disfrutas del momento", apuntó.

Del mismo modo, Alcaraz nunca ha escondido su admiración por Mcllroy: "Acababa de ganar Montecarlo y en mi celebración estaba con el teléfono animándole, apoyándole. Fue una experiencia increíble conocerle y tener la oportunidad de hablar un poco con él".

"Como persona, parece alguien genial, muy cercano. Como deportista, ha demostrado de lo que es capaz, su swing, su golf. Es simplemente increíble verle jugar. Le admiro mucho", sentenció.