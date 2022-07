La jugadora de golf Paige Spiranac denuncia el acoso que sufre: "Un hombre se me acercó..."

Ser la mujer más sexy del mundo según la revista Maxim le ha provocado un susto a Paige Spiranac. En una sociedad en la que se ha estandarizado la suplantación de identidad en las redes sociales como medio para timar a los usuarios, la jugadora de golf no se ha librado. Un fanático la amenazó mientras se acercaba a pedirle una foto por el hecho de verse afectado por una estafa mediante este método de 10.000 dólares. La golfista, que nada tenía que ver con el timo, se sintió muy asustada.

Relató esta mala experiencia en su pódcast 'Playing A Round with Paige Renee': "Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó haciéndose pasar por mí y tenía un número falso, estaba desquiciado".

Durante el relato, Spiranac admite llevar tiempo "lidiando con estos problemas de seguridad", pero que "en los últimos dos meses" esta situación le ha provocado "mucho miedo". "No salgo de casa", afirmó. "Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice: Bueno, es parte de tu trabajo. Pero no, no debería", expone la golfista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paige Spiranac (@_paige.renee)

Paige Spiranac ya no juega profesionalmente, pero sigue vinculada al mundo del golf tanto en esta faceta de comentarista como con sus redes sociales. Es la influencer más importante de este deporte. Saltó a escena como una de las golfistas más prometedoras del circuito, pero en 2016 decidió dar un paso a un lado para centrarse en su carrera como mujer influyente. "Desearía haber jugado al golf a un nivel más alto y haber logrado más, pero no cambiaría esto por nada del mundo", señaló.

La experiencia negativa que ha cambiado la vida de la golfista ocurrió durante el American Century Championship en el que estaba participando. Aunque seguridad habló con el hombre y le advirtió que no se acercara ni hablara con Spiranac, la influencer de 29 años dijo que se presentó en el hoyo dos y que su agente manejó la situación. Spiranac cree que el individuo "debería haber sido sacado de la propiedad", en lago Tahoe, y se molestó cuando eso no sucedió.

[El machismo de la etiqueta del golf: prohíben escotes y minifaldas a las mujeres]

El pasado mes de junio, la revista Maxim nombró a Paige Spiranac como la mujer más sexy del mundo. Encabeza la lista 'Hot 100' en la que hay otras deportistas como la luchadora de MMA Paige VanZant, la futbolista Alex Morgan, la patinadora de velocidad Jutta Leerdam, las profesionales del surf Sally Fitzgibbons y Anastasia Ashley, la atleta Alica Schmidt, la luchadora de la WWE Danielle Moinet (Summer Rae), la skateboarder Leticia Bufoni y la tenista Eugenie Bouchard.

Spiranac continúa ligada al deporte y lo demuestra en sus redes sociales, al haberse asociado con numerosas empresas relacionadas como Club Champion, el simulador de golf X-Golf y Shot Scope, entre otras. "Solo quiero seguir publicando contenido realmente alegre para las personas durante este tiempo, y tratar de ser una luz positiva para ellos porque sé lo difícil que puede ser", revelaba hace un tiempo en una entrevista para The New York The Post.

Sigue los temas que te interesan