Jon Rahm dedica su US Open a Severiano Ballesteros: "Esto fue para él, quería ganarlo"

Jon Rahm lo hizo. En la madrugada del domingo al lunes, el golfista vasco se proclamó campeón de un Grand Slam. Su victoria en el US Open escribió su nombre en los libros de historia del deporte español y le dio vía libre para codearse con los mitos de la disciplina nacional. Entre ellos, un Severiano Ballesteros cuya memoria perdura y perdurará entre todos los que apuesten por disfrutar en los campos de golf. El ídolo cántabro, referente para muchos, 'recibió' parte del premio gracias a Rahm.

El vasco se mostró eufórico al confirmar su triunfo. Y no era para menos. Hace apenas unas semanas tuvo que dejar el The Memorial cuando marchaba líder al informarle de que había dado positivo por la Covid-19. Rahm, mientras brillaba en el césped, recibía esa confirmación inesperada tanto para él como para los presentes. Un duro varapalo que, sin embargo, ha acabado remediando con su triunfo en el US Open. Por ello, Rahm explicó tras la jornada que es "un gran creyente del karma".

"Después de lo que sucedió hace un par de semanas -en relación a esa marcha por la Covid-, me mantuve muy positivo sabiendo que iban a suceder grandes cosas", explicó algo emocionado Rahm. "No sabía qué, pero estábamos llegando a un lugar donde obtuve mi primera victoria y es un lugar muy especial para mí y mi familia. Sentí que las estrellas se estaban alineando". Un sentimiento que poco después tomaría forma, pues acompañado de sus más allegados pudo festejar el premio de un US Open que ya será parte de la historia del golf español.

Ganar el US Open, ser el número 1 del golf mundial y dedicárselo a Seve Ballesteros muestra la grandeza de Jon Rahm. ¡Muchas felicidades por tu imponente triunfo en el #USOpen fruto del trabajo, la superación y la confianza ante las dificultades! @JonRahmpga @BrandsofSpain — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 21, 2021

La euforia, pese a todo, no impidió el gesto. Un detalle que bien habla de Rahm y su forma de ser. El golfista, intentando gestionar esa emoción de igual manera que hizo con la presión en cada golpe, se acordó de Seve. "Esto definitivamente fue para Seve", aseguró sobre su ídolo, ese al que tantas veces se le ha intentado asemejar por su calidad y potencial en el golf. "Sé que hablamos mucho de Seve en el Masters, pero sé que él quería ganar este sobre todo", reconoció un John Rahm ejemplar.



Incluso la Casa Real ha felicitado a Jon Rahm haciendo hincapié en su dedicación a Severiano Ballesteros, cuyo fallecimiento en 2011 puso fin a una leyenda inolvidable. "Ganar el US Open, ser el número 1 del golf mundial y dedicárselo a Seve Ballesteros muestra la grandeza de Jon Rahm. ¡Muchas felicidades por tu imponente triunfo en el US Open fruto del trabajo, la superación y la confianza ante las dificultades!", escribieron desde las redes sociales del estamento.

