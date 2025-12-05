Las claves del Sorteo del Mundial 2026
- Las claves para entender el sorteo del Mundial de fútbol 2026: bombos y restricciones de la fase de grupos
- De Curaçao a Uzbekistán pasando por Haití: estas son las selecciones más exóticas del Mundial 2026
- El mejor y el peor escenario posible para España en el sorteo del Mundial de fútbol 2026
-
Sorteo Mundial 2026: Segundo rival para España
Arabia Saudí al grupo H. Confirmado el segundo rival de la Selección Española
-
Sorteo Mundial 2026: Siguen los grupos
México, Corea y Sudáfrica, al grupo A
Canadá, Qatar y Suiza, al B
Alemania, Costa de Mardil y Ecuador, al E
Holanda, Japón y Túnez, al F
-
Sorteo Mundial 2026: El bombo 3 entra en escena
-
Sorteo Mundial 2026: Primer rival para Argentina
Austria se enfrentará a Argentina. Primer rival para los de Escaloni y Messi
-
Sorteo Mundial 2026: Primer rival de España
Uruguay al grupo H
-
Sorteo Mundial 2026: Los rivales del bombo 2 ya salen
Corea del Sur al grupo A con México y Suiza al B con Canadá
-
Los grupos del Mundial, por ahora...
Grupo A: México
Grupo B: Canadá
Grupo C: Brasil
Grupo D: Estados Unidos
Grupo E: Alemania
Grupo F: Países Bajos
Grupo G: Bélgica
Grupo H: España
Grupo I: Francia
Grupo J: Argentina
Grupo K: Portugal
Grupo L: Inglaterra
-
Sorteo Mundial 2026: Argentina, Francia o Brasil ya tienen grupo
Argentina en el grupo J, Francia en el I, Alemania en el E y Brasil en el C
-
Sorteo Mundial 2026: España ya tiene grupo
España, al grupo H
-
En breves iniciará el sorteo...
La gala empezó puntualmente a las 18 horas y ahora arrancará el esperado sorteo del Mundial
-
Sorteo Mundial 2026: Scaloni entrega el trofeo del Mundial
El reencuentro de dos viejos amigos. 🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KHovBObXFQ— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025
-
Sorteo Mundial 2026: Pronto conocemos a los rivales de España
Seguimos a la espera de conocer los rivales de España en el Mundial 2026
-
Sorteo Mundial 2026: Confirmados los grupos de los anfitriones
Canadá va al Grupo B.
México va al Grupo A.
Estados Unidos queda en el Grupo D
-
Las primeras bolas del sorteo...
Los encargados de sacar las bolas son los jefes de Estado de los tres países anfitriones del Mundial 2026 (Canadá, México y Estados Unidos): el primer ministro de Canadá, Mark Carney; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
-
De Donald Trump a Ronaldo Nazario: la radiante alfombra roja de famosos en el sorteo del Mundial de 2026
En el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington se celebra el sorteo de la próxima cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El evento ha reunido a las personas más ilustres del deporte y a altos cargos políticos.
-
Donald Trump tras recibir el FIFA de la Paz
"El Mundial va a ser algo increíble. Hemos trabajado codo con codo los tres países para coordinarlo. Y quiero decir que nuestra relación es extraordinaria. Quiero dar las gracias a los que han conseguido que el mundo sea más seguro. Hace un año no éramos el país que somos gracias a mi liderazgo", ha dicho Donald Trump.
-
Sorteo Mundial 2026: Donald Trump en su discurso
"El presidente se merece el premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido", ha dicho Infantino.
-
Sorteo Mundial 2026: Trump recibe el FIFA de la Paz
Se hace entrega del Premio FIFA de la Paz al presidente Donald Trump, que distingue a los que por su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a las personas del planeta
-
Suena el himno de la FIFA
-
Segunda actuación del Sorteo del Mundial
Robbie Williams salta al escenario para disfrute de los asistentes
Ahora llega el momento de sortear el Bombo 3, que está compuesto por: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.