Las claves del Sorteo del Mundial 2026
- Las claves para entender el sorteo del Mundial de fútbol 2026: bombos y restricciones de la fase de grupos
- De Curaçao a Uzbekistán pasando por Haití: estas son las selecciones más exóticas del Mundial 2026
- El mejor y el peor escenario posible para España en el sorteo del Mundial de fútbol 2026
-
Sorteo Mundial 2026: Los presentadores inician la gala
Kevin Hart y Heidi Klum son los maestros de ceremonias del sorteo del Mundial 2026
-
Primera actuación del sorteo Mundial 2026
Andrea Bocelli es la primera actuación del sorteo del Mundial 2026. Suena Puccini: Turandot, Act III: Nessun dorma!
Impactante inicio del esperado evento de la cita mundialista
-
¡En breves comienza el sorteo!
Pocos minutos para el arranque del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos
-
¿Qué edición del Mundial será la de 2026 en el historial del torneo?
Será la edición número 23 de la Copa Mundial de la FIFA.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Cuántas plazas totales se deciden mediante el torneo de repesca intercontinental previo al Mundial?
Dos plazas se definen a través del play-off intercontinental.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Cuántas plazas directas tiene Europa (UEFA) en el Mundial ampliado a 48 equipos?
Europa cuenta con 16 plazas directas para esta edición.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Cuántos partidos se jugarán en total en el torneo con el nuevo formato?
Se disputarán 104 partidos a lo largo del Mundial.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Cómo se asignan los grupos a los anfitriones antes del sorteo completo?
México se asigna al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D antes de completar el resto del sorteo
-
Sorteo Mundial 2026: Donald Trump llega al sorteo
🚨🚨BREAKING NEWS 🚨— Core (SatoshiPlus) #BTC, #ETH & #BNB Believers (@corechaincrypto) December 5, 2025
🇺🇸Trump and FIFA Boss Arrive for 2026 World Cup Draw
President Trump arrived at the Kennedy Center with FIFA President Gianni Infantino for the official draw of the 2026 World Cup finals.
Trump said: “I think it’s going to be fantastic. We’ve set every… https://t.co/bJmo040nez pic.twitter.com/G0Vm0D5y8q
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Qué restricción principal habrá respecto a las confederaciones en el sorteo de la fase de grupos?
No pueden coincidir selecciones de la misma confederación en un grupo, salvo en el caso de Europa, donde puede haber hasta dos equipos por grupo.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿En qué bombo están ubicados Estados Unidos, México y Canadá para el sorteo?
Los tres anfitriones se ubican en el Bombo 1 como cabezas de serie.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿En base a qué criterio se distribuyen las selecciones en los bombos del sorteo?
Se ordenan principalmente según el ranking FIFA, con los anfitriones en el Bombo 1 junto a las mejores selecciones clasificadas.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Cuántos bombos habrá en el sorteo final del Mundial y cuántas selecciones incluyen cada uno?
Habrá cuatro bombos con 12 selecciones cada uno.
-
Sorteo Mundial 2026: Los invitados siguen el sorteo
Los invitados reciben un kit para seguir de primera mano el sorteo
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Qué ciudades canadienses albergarán partidos del Mundial?
Toronto y Vancouver serán las ciudades canadienses sede.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿En qué estadio y ciudad se disputará la final del Mundial 2026?
La final se jugará en el MetLife Stadium, en la zona de Nueva York/Nueva Jersey.
-
Sorteo Mundial 2026: La delegación española ya se encuentra en el centro John F. Kennedy
La delegación española, encabezada por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ya se encuentra en centro John F. Kennedy de Washington.
📸 La delegación española, encabezada por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ya se encuentra en centro John F. Kennedy de Washington.— RFEF (@rfef) December 5, 2025
🔜 𝗦𝗼𝗿𝘁𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲.
🤞🤞🤞🤞#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/WCaMPnFoKM
-
Sorteo Mundial 2026: Filtros de seguridad
Así son los filtros de seguridan a los accesos del sorteo del Mundial, incluyendo el secret service
-
Sorteo Mundial 2026: ¿En qué estadio está previsto que se juegue el partido inaugural del torneo?
El partido inaugural está previsto en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
-
Sorteo Mundial 2026: ¿Cuántas ciudades sede habrá en total y cuántas aporta cada país?
Habrá 16 ciudades sede: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá.