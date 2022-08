El Borussia Dortmund no cierra la puerta al fichaje de Cristiano Ronaldo: "Es una idea encantadora"

Cristiano Ronaldo sigue deshojando la margarita de su futuro. Mientras el jugador portugués amenazaba hace unos días con desvelar la dura realidad que está viviendo en el Manchester United, sus agentes siguen peinando el mercado a conciencia para buscarle acomodo. No han perdido la esperanza de hallar un club en el que pueda cumplir su deseo de jugar la Champions para seguir ampliando sus récords personales.

En el combinado de Ten Hag está claro que no podrá hacerlo y por eso han sonado todo tipo de equipos en las últimas semanas. Desde el PSG al Bayern de Múnich pasando por el Chelsea. Y en el que más cerca estuvo a punto de recalar fue en el Atlético de Madrid.

De hecho, el último movimiento que ha intentado Jorge Mendes ha sido mover a Joao Félix al Manchester United para así hacer hueco en el conjunto colchonero a la llegada de 'CR7'. Pero los rojiblancos han descartado esa opción porque ellos quieren unir a los dos cracks lusos bajo su escudo. Y eso solo podría llegar si encuentran una salida para Antoine Griezmann. Otra operación que se antoja complicada.

[La crisis del Manchester United: el farol de Elon Musk y la verdadera oferta para echar a los Glazer]

Mientras tanto, Ronaldo sigue esperando la llamada de un club que le permita jugar la Champions y en las últimas horas ha surgido una nueva posibilidad. Se trata del Borussia Dortmund. El club alemán no era ni mucho menos su primera opción, pero es uno de los pocos que le puede asegurar disputar algún encuentro este curso en la máxima competición continental.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2022/2023 John Walton / PA Wire / dpa

En el equipo del Signal Iduna Park confían en que con Cristiano Ronaldo puedan intentar pelear la hegemonía del Bayern de Múnich para luchar por el título de la Bundesliga. Sin embargo, reconocen que todavía no ha habido ningún contacto con el entorno del luso aunque quedan días de mercado para que todo pueda pasar.

[La policía amonesta a Cristiano Ronaldo por golpear y romper el móvil a un niño autista]

El Borussia abre la puerta

Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha hablado sobre esta posibilidad y no ha escondido que para él resulta una idea muy seductora, pero que no deja de ser un simple rumor que ha surgido como tantos otros que se dan en el mercado. No obstante, no cierra la puerta a que se termine produciendo su fichaje.

"Es una idea encantadora. Me encanta este jugador. Sin duda, es una idea encantadora ver a Cristiano Ronaldo jugar en el Signal Iduna Park. Pero en este momento no hay ningún contacto en absoluto entre las partes involucradas. Así que deberíamos dejar de hablar de eso".

[El futuro de Cristiano se calienta: anuncia su vuelta al United entre rumores de un regreso a Portugal]

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2022/2023 John Walton / PA Wire / dpa

En los últimos días, medios alemanes de prestigio como Bild y CBS han informado de que Jorge Mendes ya ha ofrecido a Cristiano Ronaldo al Borussia Dortmund y de que estaría moviendo sus hilos en el país para intentar culminar con éxito la operación. El desastre de inicio de temporada del Manchester United, con dos derrotas sonrojantes en la Premier League, han terminado de empujar al portugués hacia la rampa salida.

Además, el conjunto alemán ha registrado pérdidas importantes en los últimos meses en la punta de ataque. Con la marcha de Haaland al Manchester City y con la baja por enfermedad de Haller, la delantera del Borussia se ha quedado muy dañada. Han cerrado la llegada de Modeste y cuentan con el joven talento Moukoko, pero sin duda, traer a Cristiano Ronaldo sería uno de los grandes movimientos del mercado un verano más como ya se produjo el pasado curso con su fichaje por el Manchester United.

Sigue los temas que te interesan