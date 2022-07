La FIFA quiere poner cámaras en los vestuarios de las selecciones para el Mundial de Qatar de 2022

La FIFA ha llevado a cabo en los últimos días la celebración de su congreso técnico en el que ha transmitido algunas de las primeras directrices que marcarán la celebración de la próxima edición de la Copa del Mundo. Este anuncio ha llegado en el país en el que se celebrará dicha competición, en Qatar.

Allí se han presentado y se han puesto a debate varias de las medidas que marcarán la celebración del Mundial. El acto ha arrancado con un repaso a algunas de las directrices técnicas más importantes para los árbitros. Ya quedó anunciado hace unos días que entraría en uso la aplicación del llamado fuera de juego semi-automático.

También se hicieron públicas varias medidas de gestión sobre el trato con la prensa, las televisiones y las comunicaciones en general. La intención que tiene la FIFA es hacer todo mucho más abierto, permitiendo a las cámaras poder llegar hasta los vestuarios antes de los partidos y también acceder a zonas íntimas de los equipos durante las retransmisiones.

El primer ministro de Qatar, Sheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz al-Thani, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Una decisión que sin duda será difícil de afrontar para unos equipos que no están del todo acostumbrados a permitir una circunstancia que es más normal en otras disciplinas como el baloncesto, donde las cámaras llegan hasta los vestidores y hasta las charlas de los entrenadores en los tiempos muertos.

La intención de la FIFA de introducir cámaras en los vestuarios es algo que no ha gustado del todo a las selecciones, ya que es algo con lo que no contaban y que no conocían hasta ahora. El máximo organismo del fútbol mundial también ha transmitido que quiere recuperar algunas costumbres como la realización de las zonas mixtas. La intención del equipo de Infantino y de los organizadores del Mundial es que los jugadores estén más abiertos al trato con la prensa para así poder llegar más también a la afición.

Otras medidas importantes

Otra de las noticias con la que tendrán que lidiar la selecciones es que no podrán probar el terreno de juego antes de los partidos. Es decir, no podrán hacer las sesiones de entrenamiento previas a los encuentros que tengan que disputar y estas tendrán que realizarse en los cuarteles generales que se asignen a cada selección.

Los entrenadores, y los propios jugadores, siempre valoran mucho tener esa primera toma de contacto en el césped sobre el que después van a disputar alguno de sus partidos. Sin duda, esta será otra de las medidas impopulares y que serán muy comentadas cuando se acerque la gran cita mundialista. El objetivo es también poder conservar lo máximo posible el estado de los diferentes terrenos de juego.

Gianni Infantino con el balón del Mundial de Qatar 2022 Europa Press

Otra de las medidas que se ha puesto en conocimiento es que todas las ruedas de prensa previas a los partidos tendrán lugar en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar. Esto obliga a los protagonistas a desplazarse hasta allí antes o después del último entrenamiento para que los seleccionadores puedan hablar sobre el encuentro del día siguiente.

Respecto a le selección española, el equipo de Luis Enrique ya conoce cuál será su cuartel general. La sede elegida finalmente será el complejo deportivo de la Universidad de Doha. Se trata de un centro con varios campos de césped y que ya han utilizado para trabajar los equipos de la liga de Qatar. España coincidirá con Argentina en un complejo que está dividido en dos zonas grandes, una masculina y una femenina.

