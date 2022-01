El Nápoles, en venta: Jeff Bezos y Amazon quieren rescatar a De Laurentiis con un acuerdo histórico

Italia lleva varios días sacudida por un rumor que cada vez va cogiendo más peso. Las noticias que sitúan a la conocida empresa Amazon cerca de la compra del Nápoles cada vez resuenan con más fuerza. De confirmarse, se trataría de un 'pelotazo' histórico en el fútbol italiano y el deporte a nivel mundial.

Una de las compañías más grandes del planeta, de la cual muchos de nosotros en algún momento ha adquirido algún producto haciendo todavía más poderoso su caudal económico y su patrimonio, dueña de un club histórico. Es lo que podría pasar si finalmente se cumplen los propósitos que tiene su actual presidente.

El archiconocido Aurelio De Laurentiis está ante la complicada tesitura de tener que vender su propio club y quiere dejarlo en las mejores manos posibles. Ya tiene sobre la mesa el interés de diferentes potencias y una podría ser la de la compañía que dirige Jeff Bezos, quien ha recibido la llamada del propio presidente del Nápoles para que se atreva a dar este importante paso.

Problemas para De Laurentiis

El actual presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, está ante un problema. Necesita un comprador fiable para su club debido a una norma que regirá en el fútbol italiano a partir de la temporada 2023/2024. Los altos estamentos del balompié transalpino quieren terminar con los propietarios que poseen varios clubes a la vez y por eso prohibirán que una misma persona sea dueña de dos equipos.

La familia De Laurentiis, que preside y es dueña del club a través de la empresa Filmauro, también posee otro equipo, el Bari, que actualmente milita en la Serie C. Sin embargo, por sus propios intereses empresariales, el club que desea dejar de poseer es el puntero Nápoles y por ello están buscando ya diferentes soluciones.

Aurelio De Laurentiis

Su plan ideal sería encontrar un comprador que, además de pagar bien esta operación, le deja seguir a Aurelio formando parte de la junta directiva como el máximo responsable. Es decir, en lugar de ser el dueño, pasar a ser un presidente, director general o un gestor asalariado que siga controlando el club, pero sin incumplir con la nueva legislación.

Por ello, la opción de Amazon, la empresa que posee y dirige Jeff Bezos, le parecía una opción inmejorable, ya que veía factible diseñar el nuevo organigrama del club a su gusto. No quiere abandonar su puesto de mando, pero las circunstancias le obligan a buscar una solución cuanto antes. Esta no es la única vía que tiene abierta, ya que De Laurentiis, que ha sido él quien ha ido a buscar a Jeff Bezos, tiene otras propuestas sobre la mesa.

Por qué Jeff Bezos

En los últimos meses, el propietario de la multinacional de e-commerce se ha mostrado muy interesado en llevar a cabo negocios muy importantes en la región napolitana. Sin embargo, sus intereses empresariales nada tenían que ver ni con el fútbol ni con el deporte. Ha sido la intromisión de Aurelio de Laurentiis, su poder y sus relaciones las que le han permitido llegar hasta Bezos para transmitirle esta posibilidad sobre la que todavía no se ha pronunciado.

Según pasan las horas, la posibilidad de compra se aleja o se acerca según a quién se le pregunte. Los medios italianos llevan ya algunos días siendo testigos de este tira y afloja en el que Bezos, de momento, parece no mojarse. El todavía presidente del Nápoles, además del Bari, no da puntada sin hilo y sus buenas informaciones le han hecho apuntar con tino.

Jeff Bezos está poniendo en marcha un importante proyecto empresarial en Nápoles. Está interesado en adquirir varias empresas, terrenos y locales en la zona para seguir agrandando su imperio. No obstante, sus objetivos están puestos en dos vertientes. La primera de ellas es el puerto de Nápoles, ya que quiere hacerse con una parte del mismo para controlar su negocio. El puerto de la ciudad napolitana, muy cerca de las plazas de Garibaldi y del Municipio, las dos más importantes de la localidad, es uno de los mayores puertos de Italia y uno de los más grandes de la cuenca del mar Mediterráneo. Cuenta con un importante tráfico anual.

Por si esto fuera poco, Bezos tiene su mirilla apuntando hacia otro proyecto, los viajes aeroespaciales. Quiere convertir a su empresa Blue Origin en la controladora del sistema espacial de la Campania. Estas negociaciones están siendo llevadas a cabo por una de las manos derechas del empresario, Michael Mallari, y han registrado avances en los últimos dos meses.

Y entre ir y venir, reuniones y negocios, De Laurentiis ha conseguido meter también su propuesta para que Amazon se haga cargo de la propiedad del Nápoles. Y parece dispuesto a conseguirlo aunque tenga que empeñar todo su tiempo y su esfuerzo en ello. Tiene la clara esperanza de lograrlo y de seguir siendo el presidente en funciones siempre y cuando la legislación se lo permita.

Lander de Blue Origin

La relación Amazon-Nápoles

Una de las claves del posible acuerdo es que la propiedad del club no iría de manera personalista a la figura de Jeff Bezos, sino que la intención de todas las partes es hacer ver que es Amazon quien se posiciona como propietaria de la entidad. Una de las empresas más importantes y famosas del mundo adquiriendo uno de los equipos con más historia del fútbol europeo y de Italia. Con el salto de poder económico que eso conllevaría para el club al unirse a una empresa que ha facturado en el último año casi 400.000 millones de euros.

De Laurentiis, que se le iluminó la mente al saber que los negocios de Bezos se dejaban caer por Italia, guarda una gran relación con todas las personas que tienen que ver a las altas esferas de la multinacional. Y es que Amazon y el Nápoles tienen una larga trayectoria juntas. Esta no es la vez que se sientan a hablar y negociar de manera satisfactoria.

La empresa de e-commerce y el equipo napolitano sellaron uno de los acuerdos más importantes de la historia del fútbol italiano hace unos años. En el verano del año 2018, el Nápoles se convirtió en el primer equipo del mundo que lanzaba su propia tienda dentro de la plataforma de Amazon.

Es decir, los partenopeos no solo disponían de su propia tienda online para adquirir productos del club como cualquier otro equipo, sino que tenían su propia sucursal dentro de una de las empresas de e-commerce más importantes del mundo. En sus inicios en el universo de Bezos, la store del conjunto italiano estuvo disponible en los dominios de Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y España.

Se trató de un auténtico éxito para los de Aurelio de Laurentiis, que unían sus caminos con los de una empresa con decenas de millones de usuarios en el planeta. Un paso que les hizo pioneros y que era la antesala de su desembarco en Estados Unidos y toda Norteamérica. Un modelo de crecimiento diferente.

Por si esto fuera poco, el proyecto de la empresa Amazon como nueva propietaria del Nápoles ya llevaría unos cuantos pasos andados. Además de los rumores de utilización de servicios propios de la marca como la posibilidad de implementar sus espacios multimedia y audiovisuales, está el nuevo nombre para el estadio. El antiguo San Paolo, rebautizado como Estadio Diego Armando Maradona tras el fallecimiento del astro argentino, pasaría a llamarse Amazon Arena Maradona. Habría que ver que tal acogida tiene esta nueva denominación entre los aficionados.

Imagen de Maradona en el estadio del Nápoles

Superando a Arabia Saudí

Después de los negocios que Jeff Bezos pretende llevar a cabo en la ciudad y de la dilatada relación entre Amazon y el Nápoles, existe una tercera vertiente por la cual a De Laurentiis le urge prisa el "sí" del empresario estadounidense. Se trata del acecho de las potencias económicas de Arabia Saudí.

Una de las grandes propuestas que tiene Bezos sobre la mesa es la de Nawaf bin Faysal Al Sa'ud, presidente del Al-Hilal Saudi Club y antiguo presidente del Comité Olímpico de Arabia Saudí. La intención de esta potencia económica era hacer una entrada paulatina en el club. Primero como patrocinador principal para después dar el salto a la propiedad y gestión.

Sin embargo, De Laurentiis quiere evitar esto a toda costa porque no le garantizaría su continuidad en el club. A pesar de que el acuerdo con la potencia árabe estaría lejos, lo que sí estaría más avanzada es esa entrada como sponsor. No obstante, en la esperanza del empresario italiano está que la llegada de Amazon rompa de manera definitiva con ese principio de acuerdo, ya que la empresa de Bezos estaría obligada a hacer publicidad de su marca y de sus productos y no de intereses árabes. Amazon es la vía para espantarles de todas las maneras.

Habrá que ver qué futuro tiene esta subasta a la que De Laurentiis está sometiendo al Nápoles y si finalmente es capaz de convencer a Jeff Bezos para que Amazon compre el club. De lo contrario, quizás el futuro de los partenopeos está más cerca de Arabia Saudí de lo que desearían.

