Blatter, expresidente de la FIFA, ingresado en el hospital en estado grave

Joseph Blatter ha hecho saltar todas las alarmas. El expresidente de la FIFA se encuentra ingresado en el hospital en estado grave desde este jueves. Sin embargo, su hija Corinne, quien ha transmitido la noticia, ha comunicado también que la vida del antiguo máximo mandatario del fútbol mundial no corre peligro en estos momentos y que la situación parece controlada.

Malas noticias para el expresidente de la FIFA que, a sus 84 años, se encuentra en un delicado estado de salud. Blatter ha tenido que ser ingresado en el hospital en el que llevaría desde este mismo jueves, cuando su situación clínica empeoró severamente, tal y como ha transmitido su hija Corinne al periódico suizo Blick.

La hija de Joseph Blatter ha querido informar personalmente del estado de su padre, una persona muy influyente y reconocida dentro del mundo del fútbol, para tranquilizar también al público aficionado en general. Además, Corinne ha pedido respeto y privacidad para la situación de su padre y de su familia, ya que el expresidente necesita, sobre todo, mucho descanso y atención médica.

Blatter en el momento que anunció que Qatar organizará el Mundial 2022. REUTERS

"Mi padre está en el hospital. Está mejorando cada día, pero necesita algo de tiempo y descanso", afirmaba la propia Corinne. El que fuera presidente de la FIFA desde el año 1998 hasta el año 2015 se encuentra en estado grave, aunque los médicos afirman que su situación no tiene peligro potencial de muerte, por lo que todo parece bajo control. No obstante, son necesarias muchas precauciones debido a la edad del expresidente y más en la situación sanitaria tan delicada que se encuentra la sociedad mundial.

Aunque los médicos aseguran que no corre peligro, Blatter lleva varios años en una situación delicada, especialmente desde que anunciara su dimisión como presidente de la FIFA salpicado por una serie de escándalos relacionados con casos de corrupción dentro del organismo que rige el fútbol mundial.

Problemas de salud

Ya en el año 2015, momento de su adiós a la FIFA, Blatter tuvo que ser internado en el hospital por un colapso en su sistema inmunológico, lo que le provocó tener que estar durante un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde entonces, la vigilancia médica que tiene el expresidente es total.

Joseph Blatter en una imagen de archivo. EFE

El año 2016 tampoco fue muy bueno para él, ya que, los médicos le diagnosticaron un cáncer de piel del que se ha estado tratando. Además, tuvo que pasar por el quirófano para tratarse unos problemas de rodilla. Ahora, a sus 84 años, ha vuelto a ver como la vida le daba un poderoso revés que le ha obligado a regresar de nuevo al hospital.

A pesar de que todavía no ha trascendido el motivo por el cual ha tenido que ser hospitalizado, podría ser una recaída de algunos de estos problemas que ya ha ido padeciendo en los últimos años. Su hija Corinne será la encargada de ir informando sobre la evolución del expresidente del que se espera que pueda recuperarse pronto ya que, como los propios médicos afirman, su estado es grave,pero no potencialmente mortal, por lo que su vida no corre peligro por el momento.

[Más información: Muere Alex Apolinário, jugador del FC Alverca que se desplomó en mitad de un partido]