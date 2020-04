Alemania empieza a volver a la normalidad: el Bayern entrenará al aire libre a partir del lunes

Alemania empieza a recobrar la normalidad poco a poco dentro del mundo del deporte. Los equipos están pudiendo volver a los entrenamientos estas semanas y el próximo en hacerlo va a ser el Bayern de Múnich. El club podrá volver a Saebener Strasse después de que el Lander de Baviera haya aprobado la decisión, según informa el diario alemán Kicker.

Este lunes 6 de abril será el primer entrenamiento del Bayern al aire libre después del estallido de la crisis del coronavirus. Pero este plan se ejecutará de una manera especial. El club ha preparado sesiones divididas en grupos de cuatro y cinco jugadores. Será el único momento en el que se verán los compañeros de equipo ya que después en el vestuario estarán divididos para que no tengan contacto.

Para llegar a la ciudad deportiva, cada grupo llegará de forma individual. De esta manera, solo esos cuatro o cinco jugadores estarán en las instalaciones junto al cuerpo técnico. Estarán todos a la vez en el campo, pero no tendrán contacto entre ellos. Es decir, no harán ningún ejercicio en el que estén a menos de un metro de distancia entre ellos.

Tres jugadores siguen lesionados. Niklas Süle, Robert Lewandowski e Ivan Perisic se entrenarán a parte solo haciendo carrera continua. Con ellos no habrá ningún problema ya que no habrá contacto con el balón. Las medidas llegan al punto de que no se ducharán en las instalaciones deportivas de Saebener Strasse, si no en casa. Eso sí, en vez de almorzar todos juntos, cada uno se llevará la comida a su casa para que el club siga controlando su dieta.

El caso de Omar Mascarell

Este domingo, Omar Mascarell narra a EL ESPAÑOL cómo han regresado a los entrenamientos en el Schalke. Algunos clubes de la zona de Renania del Norte y de Westfalia habían vuelto a la acción siguiendo medidas similares a las que ha expuesto Kicker para el Bayern.

