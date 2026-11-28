El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha compartido detalles inéditos sobre su estado físico actual, sus estrictos hábitos cotidianos y la manera en que gestiona el desgaste del calendario político durante una distendida conversación en el canal de YouTube Chiringuito Inside, espacio vinculado al programa El Chiringuito.

A sus 50 años, el dirigente reconoció una notable transformación corporal tras rebajar once kilos en lo que va de curso, una meta alcanzada al margen de las salas de musculación tradicionales y fundamentada en drásticos ajustes nutricionales acompañados de prolongados periodos diarios de restricción calórica voluntaria.

Interrogado acerca de la veracidad de dicha bajada de peso, el líder político fue tajante al admitir que "es real, es real", explicando los factores determinantes que desencadenaron tal cambio ante la dificultad manifiesta de mantener rutinas atléticas estables en plena vorágine pública.

"Pues como no puedo hacer deporte, lo he tenido que perder a base de cambiar la alimentación fundamentalmente y eliminar las cosas que no debe comer uno, y más cuando ya tiene 50 años, para no engordar", dijo.

Y siguió: "Pero también con ayunos prolongados, muy habitualmente de 23 horas comiendo una vez al día, y de vez en cuando algo más largos. Tengo más energía, más concentración, uno se adormila menos y además el cuerpo consume la grasa, que es de lo que se trata», detalló el mandatario sobre su método para preservar el vigor mental y rebajar volumen corporal".

Abascal vinculó directamente este esquema de alimentación a la imposibilidad práctica de entrenar durante las continuas giras electorales. Pese a haber mantenido vínculos con diversas disciplinas a lo largo de su trayectoria vital, reconoció las severas incompatibilidades horarias que impone la contienda partidista:

"Bueno, yo no me atrevo a afirmar que haya sido un gran deportista, al contrario; he intentado hacer deporte toda mi vida y distintos deportes. En campaña se lleva de forma incompatible porque realmente es imposible para mí hacer deporte en campaña, y llevo 14 meses en campaña; no llevo un mes, llevo 14 meses".

Santiago Abascal, en la entrevista con 'El Chiringuito' EE

El líder remarcó que, en periodos ordinarios alejados de mítines y focos mediáticos, prefiere las marchas de montañismo para contemplar la naturaleza junto con tablas gimnásticas y ejercicios de fuerza orientados a preservar el tono muscular.

Una concepción del esfuerzo que, a su juicio, guarda estrecha conexión con la perseverancia que exige la gestión pública: "Bueno, yo creo que el deporte sobre todo exige disciplina. Además, estoy convencido de que muchas veces la resistencia es más psicológica que física: el cuerpo siempre puede un poco más y la cabeza te invita a desistir. Pero sobre todo la disciplina, porque el deporte no lo haces de golpe, igual que la política", señaló.

Y añadió: "Para la política hay que estudiar, hay que prepararse, hay que pensar, hay que planificar de manera detenida, y yo creo que para el deporte también hay que hacerlo".

Con esta severa disciplina en su vida diaria, Abascal ha afrontado un momento crucial combinando autodominio psicológico, lucidez y energía renovada en cada intervención frente a sus adversarios políticos.