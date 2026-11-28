Lamine Yamal, 19 años: "La gente no sabe lo que es el valor de poder salir a tomar algo o ir al cine tranquilamente"

Lamine Yamal mantiene muy presentes sus raíces y los sacrificios que hizo su familia para ayudarle a llegar hasta lo más alto.

Criado en Rocafonda, un barrio de Mataró, y con raíces familiares en Marruecos y Guinea Ecuatorial, el joven futbolista considera que sus orígenes siguen siendo una parte esencial de su identidad.

En una entrevista con el Diario AS, recordó el esfuerzo de sus padres y cómo esa experiencia ha influido en su manera de afrontar la vida y gestionar su patrimonio.

"Lo que ha hecho mi madre, lo que ha hecho mi padre, yo no lo podría hacer por otra persona que no sea un hijo", confesó, aludiendo a todo lo que sus progenitores hicieron por él durante su infancia.

El éxito de Lamine Yamal ha supuesto un cambio radical en su situación económica. El futbolista pasó de crecer con limitaciones y no poder permitirse determinados caprichos a disponer de recursos para cumplir prácticamente cualquier deseo.

La cara de Lamine Yamal tras su penalti fallado ante el Villarreal. Reuters

El internacional español reconoce que quiere aprovechar las oportunidades que le ofrece su nueva realidad, especialmente aquellas que no pudo disfrutar cuando era pequeño. "Todo lo que me apetezca hacer, ya que no podía hacerlo de pequeño, lo voy a hacer ahora", explicó.

No obstante, su visión del dinero también está marcada por la responsabilidad y la preocupación por el futuro. El jugador es consciente de que su carrera deportiva no será eterna y quiere garantizar la estabilidad de su familia. "Tengo la capacidad de dejarle a mis hijos y, al mismo tiempo, disfrutar la vida", aseguró.

Una mentalidad que, según explica, está relacionada con las experiencias que vivió durante su infancia y adolescencia. Lamine tuvo que pasar etapas lejos de sus padres y aprender desde muy joven que no siempre podía conseguir todo lo que quería.

"Todo eso me ha hecho madurar antes", reconoció el futbolista, que considera que aquellas dificultades le ayudaron a desarrollar una perspectiva más adulta de la vida.

Perder la libertad

La madurez de Lamine Yamal también se aprecia en su manera de gestionar la presión mediática y la popularidad. Aunque disfruta de su éxito, admite que la fama le ha privado de algunas de las cosas más sencillas de la vida cotidiana.

El jugador lamenta no poder realizar planes tan habituales como salir a tomar algo, ir al cine o pasear por la ciudad sin llamar la atención. "La gente no sabe lo que es el valor de poder salir a tomar algo o ir al cine tranquilamente", señaló.

La exposición pública ha convertido actividades tan normales como recorrer Barcelona, ir de compras o sentarse en una terraza en momentos difíciles de disfrutar con naturalidad. Una pérdida de privacidad que el futbolista reconoce como uno de los aspectos más complicados de su nueva vida.

Pese a ello, Lamine mantiene una enorme confianza en sus posibilidades, una característica que considera fundamental para triunfar en el fútbol de élite. "En el mundo en el que estamos, si no estás lleno de confianza, pueden acabar contigo", afirmó.

El delantero también reconoce que tiene "un poco de ego", aunque admite que todavía tiene mucho por aprender y mejorar.

Su filosofía de vida se apoya en tres pilares: no olvidar sus orígenes, disfrutar de las oportunidades que ha conseguido y trabajar para asegurar el bienestar de su familia.

Lamine escucha los consejos de las personas que le rodean, pero entiende que, en última instancia, debe ser él quien tome sus propias decisiones.

Una trayectoria que refleja el recorrido de un joven que ha pasado de crecer con importantes limitaciones económicas a convertirse en una de las mayores estrellas del deporte mundial, sin renunciar a mantener presente de dónde viene y quién le ayudó a llegar hasta aquí.