La reforma del CSD concentra las decisiones en su presidente y da voto a los comités Olímpico y Paralímpico sobre el futuro de las federaciones.

El BOE da a Uribes más poder en el fútbol de Louzán y Tebas

Hace quince días, el BOE publicó la reforma de los estatutos de la Federación Española de Fútbol. Al pie figuraba la firma de José Manuel Rodríguez Uribes. Había ordenado la publicación. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) había decidido ratificarlos en agosto.

La próxima vez que la Federación de Rafael Louzán modifique sus estatutos, Uribes deberá resolver sobre su ratificación.

Entre una firma y otra media el Real Decreto 1038/2026, de 25 de noviembre. El Consejo de Ministros aprobó la reforma el martes 24, el BOE la publicó ayer, viernes 27, y hoy, sábado 28, entra en vigor.

Desaparece la Comisión Directiva, que en 2021 declaró profesional la Primera División femenina de fútbol. Esa decisión abrió el camino para que una liga propia organizara la competición. En adelante, el presidente del CSD resolverá, previo informe no vinculante de la federación correspondiente.

Para Javier Tebas, la cuestión está en el convenio que une a LaLiga con la Federación. Allí se acuerda cómo elaborar el calendario, organizar los ascensos y descensos o regular el arbitraje.

El convenio está prorrogado hasta junio de 2029. Si a su vencimiento falta un nuevo acuerdo, la Ley del Deporte prevé una prórroga transitoria de hasta un año. Agotada esa vía, Uribes podrá fijar el reparto de competencias. Deberá oír a ambas partes y motivar su resolución.

El nuevo Consejo Rector se ocupará de las cuentas y las directrices del CSD. ¿Y si una disciplina pide tener federación propia? Decidirá el Comité Ejecutivo del Deporte Español. De sus doce votos, seis corresponden al CSD, tres al Comité Olímpico Español (COE) y tres al Paralímpico. Uribes desempata.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, durante un acto. EFE

Federaciones, autonomías y entidades locales pierden las vocalías que tenían en la Comisión Directiva. Podrán ser oídas por invitación. Tener ocasión de explicar un desacuerdo y poder dejar constancia de él con un voto son dos formas distintas de participar.

Uno de esos votos será el de Alejandro Blanco. Antes de presidir el COE fue judoca, entrenador, árbitro y, durante doce años, presidente de su federación.

Me alegra que quienes llamen a esa puerta encuentren a alguien que conoce el deporte desde el tatami. También contará, con el mismo peso en la votación, con la experiencia del movimiento paralímpico.

Que el COE intervenga en deportes ajenos a los Juegos tiene un precedente singular. En 1938, en plena Guerra Civil, el Comité Olímpico, presidido por el general Moscardó, se convirtió en el Consejo Nacional de Deportes. En 1941, la Delegación de Falange asumió sus bienes y servicios y pudo fiscalizar cuentas y nombrar presidentes federativos.

El Estatuto de 1945 llegó a vedar a los deportistas acudir a otras autoridades para resolver sus conflictos. En 1961 se reconocieron al COE funciones olímpicas propias. A Moscardó quizá habría que explicarle la palabra "gobernanza". La tutela sobre estatutos y cuentas le sonaría familiar.

Hoy el COE cuenta con tres votos en un órgano público cuyos acuerdos los tribunales pueden revisar. La comparación más cercana está en la representación que las leyes de 1980 y 1990 dieron a territorios y federaciones.

Europa ofrece otras fórmulas. En Italia, los presidentes federativos integran el Consejo Nacional del CONI que reconoce a las federaciones. Francia reserva al ministro la delegación temporal de funciones públicas a una federación por disciplina.

Portugal exige consultar a las organizaciones deportivas antes de conceder la utilidad pública deportiva. En el Reino Unido, los consejos deportivos aplican criterios comunes de reconocimiento.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes Europa Press

El artículo 15.2 de la Ley del Deporte remite la estructura del CSD a su Estatuto, aprobado por real decreto. Esa habilitación cubre la reorganización. La cuestión de jerarquía normativa surge al suprimir la Comisión Directiva.

El artículo 114.3 de la propia ley menciona al CSD y a su Comisión Directiva al regular la iniciativa ante el Tribunal Administrativo del Deporte por determinadas infracciones. El nuevo artículo 5.2.u) del Estatuto atribuye esa iniciativa a la Presidencia. La investigación y, en su caso, la sanción corresponden al Tribunal.

¿Basta esa sucesión entre órganos o quiso el legislador que la iniciativa pasara por una deliberación colegiada? La cuestión merece que las Cortes la aclaren.

Para quien pueda verse sometido a un expediente, saber quién puede promoverlo es una garantía concreta. Y para la próxima federación o liga que llame a la puerta del CSD, tan importante como conocer quién decide será poder leer las razones de su decisión.