Feijóo acorrala a Sánchez al preguntarle por la final del Mundial 2030 y él responde: "Me gustaría en el Wanda"

Alberto Núñez Feijóo preguntó anoche a Pedro Sánchez, en el debate a cuatro previo a las elecciones del 29 de noviembre, si defiende que la final del Mundial de 2030 se juegue en España.

El presidente del Gobierno respondió con un guiño futbolístico al Atlético de Madrid. Santiago Abascal, líder de Vox, aprovechó la cuestión para vincular el torneo con la situación de Ceuta y rechazar cualquier colaboración con Marruecos.

El intercambio llegó en el último gran cara a cara televisivo de la campaña, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado.

El líder del PP planteó el asunto a todos los candidatos, aunque anticipó que alguno podría pensar que se trataba de una cuestión ajena a la política. "Y por cierto, le voy a hacer una pregunta que, a pesar de que usted crea que pueda tener que ver con el fútbol, se la voy a hacer a todos los candidatos", dijo.

Feijóo fijó entonces su posición y la trasladó a sus rivales. "Mire, yo defiendo que España tiene que acoger la final del Mundial de 2030. ¿Ustedes también?", lanzó.

Después se dirigió de forma directa al líder socialista: "¿Usted, señor Sánchez, defiende que España tiene que organizar el Mundial dado que somos el país anfitrión y además la primera potencia del mundo en fútbol?".

El candidato popular cerró su intervención con una pregunta sin margen para la ambigüedad. "¿Usted, señor Sánchez, está de acuerdo conmigo en que organizamos la final del Mundial en España, sí o no?", insistió.

Sánchez no pronunció ese "sí" ni ese "no" de forma literal. Eligió un tono ligero y dejó claro su deseo personal como aficionado, antes de reconocer cuál es, a su juicio, la sede razonable. "Yo, además siendo del Atleti, me gustaría que fuese en el Wanda, pero entiendo que deba ser en el Bernabéu", respondió.

La réplica fue breve y no entró en los argumentos del líder popular sobre el papel de España como anfitrión. Con esa frase asumió que el partido decisivo se dispute en Madrid y lo hizo con una referencia al estadio rojiblanco, el Metropolitano, que no se conoce como Wanda desde 2022.

Abascal ofreció la respuesta más política de los tres. El líder de Vox situó el debate en el terreno de la soberanía y la política exterior, y condicionó cualquier colaboración con Marruecos a la situación de Ceuta.

"Un Mundial con Ceuta invadida. España no puede colaborar con Marruecos en estas circunstancias", afirmó.

Abascal: "España no puede coorganizar ningún tipo de Mundial con Ceuta invadida, España no puede colaborar con Marruecos en estas circunstancias" "Mi política internacional únicamente tiene un norte, que es la defensa de la soberanía, de la integridad territorial" https://t.co/7Qh5HeDxbH — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 26, 2026

El dirigente ultraconservador aprovechó además la pregunta para resumir su programa en materia internacional. "Me parece que esto es muy importante y me sirve para señalar que mi política internacional únicamente tiene un norte, que es la defensa de la soberanía, de la integridad territorial y de los intereses de España", añadió.

Y concluyó con una referencia a la actualidad: «A esta hora hay una ciudad y una isla invadidas. Ceuta...".

Una final aún por decidir

El Mundial de 2030 lo organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos, con partidos conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay. La candidatura conjunta no determinó en qué país se jugará la final, así que la elección de la sede sigue abierta y mantiene el pulso entre las federaciones y los gobiernos implicados.

La polémica sobre el escenario del partido decisivo ha pasado así del ámbito deportivo al político en plena recta final de campaña. Feijóo la convirtió en una prueba para el presidente, Sánchez la resolvió con humor y Abascal la usó como argumento para su discurso sobre Marruecos.

La cuestión seguirá sobre la mesa del próximo Gobierno, que saldrá de las urnas este domingo.