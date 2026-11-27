Almeida ironiza para corregir a Pedro Sánchez: "Se dice Atleti, a veces nos comemos hasta la 't'. Él es del Atlético de Rabat"

El Atlético de Madrid se convirtió el jueves en protagonista inesperado del debate político. Pedro Sánchez se refirió al estadio como "el Wanda" después de que Feijóo le preguntara sobre la sede de la final del Mundial 2030.

"¿Usted, señor Sánchez, defiende que España tiene que organizar el Mundial dado que somos el país anfitrión y además la primera potencia del mundo en fútbol? [...] Está de acuerdo conmigo en que organizamos la final del Mundial en España, sí o no?", insistió.

Sánchez no pronunció ese "sí" ni ese "no" de forma literal. Eligió un tono ligero y dejó claro su deseo personal como aficionado, antes de reconocer cuál es, a su juicio, la sede razonable. "Yo, además siendo del Atleti, me gustaría que fuese en el Wanda, pero entiendo que deba ser en el Bernabéu", respondió.

😅🔴 Almeida, aficionado del "Aleti", responde a Sánchez con ironía: "Pedro, se dice Atleti. Aleti. Nos comemos la "T". Es cierto que él es del Atlético, del Atlético de Rabat" https://t.co/r3eY2HlE2D — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 27, 2026

Sus palabras no tardaron en generar comentarios entre los aficionados atléticos. Algunos cuestionaron que el presidente se refiriera al estadio como Wanda Metropolitano, una denominación que dejó de utilizarse en julio de 2022, cuando el patrocinador abandonó el nombre del recinto.

También hubo quienes pusieron en duda su condición de seguidor del club por utilizar expresiones poco habituales entre la afición, que suele referirse al equipo como Atleti o Atlético de Madrid.

La réplica de José Luis Martínez-Almeida llegó este viernes. El alcalde madrileño aprovechó la ocasión para lanzar una pulla al presidente del Gobierno y cuestionar, con tono sarcástico, su vínculo con el Atlético.

"Es cierto que es del Atlético: del Atlético de Rabat", ironizó el regidor, en alusión a la disputa entre España y Marruecos por la organización de la final del Mundial de 2030.

Almeida comenzó su intervención con un mensaje dirigido directamente a Sánchez y después explicó algunas de las expresiones que, a su juicio, identifican a los verdaderos seguidores rojiblancos.

"Tengo un mensaje para ti", comenzó diciendo. "Se dice Atleti, Atleti, a veces nos comemos hasta la 't'. Yo, a veces, me equivoco y digo con nostalgia, 'me voy al Calderón', pero nunca digo 'me voy al Wanda'", añadió.

El alcalde terminó su intervención insistiendo en la idea de que el presidente podría haber utilizado una verdad a medias para referirse a su supuesta afición por el club.

"A lo mejor no es que mintiera del todo, o que dijera una media verdad, es cierto que es del Atlético, del Atlético de Rabat", concluyó.

La sede es una incógnita

Más allá del cruce político, las características del estadio rojiblanco también complican que pueda albergar el partido más importante del Mundial de 2030.

El Riyadh Air Metropolitano cuenta con una capacidad oficial de 70.692 espectadores, una cifra que le permite acoger grandes acontecimientos deportivos, como la final de la Champions League, pero que se queda por debajo de los requisitos establecidos por la FIFA para una final mundialista.

El Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid Reuters

El organismo exige un mínimo de 80.000 localidades para el encuentro que decidirá el título, por lo que el recinto del Atlético no alcanza actualmente el aforo necesario.

La elección definitiva de la FIFA todavía está pendiente, pero las limitaciones de aforo del Metropolitano reducen considerablemente las opciones de que el estadio rojiblanco pueda convertirse en escenario de la final del Mundial.