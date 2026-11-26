Roberto Torres, 37 años, sobre su inversión en un centro de pilates: "Mi mujer trabaja por las tardes y yo estudio coaching"

Colgar las botas en el fútbol profesional suele abrir un abismo de incertidumbre, pero el histórico excapitán del Club Atlético Osasuna, Roberto Torres, ha encontrado en su propia inquietud vital y en el respaldo familiar la fórmula perfecta para reinventarse.

A sus 37 años, y tras una trayectoria marcada por la lealtad al conjunto rojillo, su paso por el fútbol internacional en Irán y un último baile en el Orihuela, el mediapunta navarro ha decidido emprender fuera de los terrenos de juego.

En una extensa y reflexiva charla concedida al canal de YouTube del culturista Xabi Iparra, el exfutbolista de Arre abordó con naturalidad el complejo proceso de transición hacia la vida civil, desmitificando el estigma del deportista que solo sabe desenvolverse dentro del rectángulo de juego.

Lejos del fútbol de élite, Roberto Torres y su esposa han puesto en marcha un centro orientado a la salud, el rendimiento físico y el bienestar. El proyecto no solo responde a una oportunidad empresarial, sino que encaja de lleno en su objetivo prioritario tras la retirada: recuperar el tiempo perdido y conciliar la rutina doméstica con el cuidado de sus hijos.

Según detalló en la entrevista: "Hemos montado un negocio mi mujer y yo de un centro de pilates y bienestar que lo lleva ella. Trabaja por las tardes, los niños tienen extraescolares y tengo que estar en casa, que es lo que más quiero".

Roberto Torres, durante un partido con el Osasuna. EE

Sin embargo, el navarro no se conforma con ser un mero inversor en la sombra. Movido por su constante curiosidad, ha decidido formarse para dotar de valor añadido a las instalaciones y explorar un camino profesional propio.

Aprovechando un espacio disponible dentro del local, se ha matriculado para formarse en coaching: "Siempre tengo cosas en mi mente, soy muy inquieto. Ahora, por ejemplo, me he puesto a estudiar coaching porque me gusta y porque hemos montado un centro de pilates y rendimiento o bienestar".

Y añadió: "Tenemos una sala libre y le dije a mi mujer: 'En el mundo del fútbol ahora mismo no me apetece meterme. Quizás esto, encaminado a deportistas o a empresas, me permita meterme en esa oficina y dedicarme a ello. Estoy haciendo una prueba para ver si me gusta y si valgo'".

Este nuevo rumbo profesional no responde únicamente a una inquietud laboral, sino también a una profunda necesidad de autoafirmación personal frente a los moldes preestablecidos que la sociedad suele imponer a los futbolistas de élite:

"Ver que soy capaz de hacer otras cosas. Parece que el futbolista está etiquetado y que solo vale para eso, pero yo siempre he dicho: 'Valdré para algo más'. Tienes pequeños sueños de ver qué otras cosas puedes hacer. Tengo 37 años, me queda muchísima vida por delante y hay muchas cosas que me hacen feliz además de jugar al fútbol".

Con los pies en el suelo y arropado por el mismo círculo de confianza que lo vio crecer en su pueblo natal, Roberto Torres demuestra que existe una vida plena, activa y feliz después de despedirse para siempre del brazalete de Osasuna.